Primavera, per il Toro esordio lontano dal Fila: si gioca a Volpiano - Toro.it

I granata di Cottafava faranno l’esordio in campionato lunedì: il Torino non giocherà al Filadelfia ma a Volpiano. “Trasferta” anche per la Coppa Italia

Lunedì alle 11, non sabato pomeriggio come inizialmente previsto, l’esordio dei granata di Cottafava in campionato contro la Lazio. Il Torino affronterà la Lazio non al Filadelfia, dove quel giorno ci sarà la Prima squadra ad allenarsi, ma a Volpiano. E così anche per la Coppa Italia, prevista per il 24 settembre alle ore 15.