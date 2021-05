Cagliari-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

La 24^ giornata del campionato Primavera, per il Torino, vuol dire trasferta a Cagliari. I rossoblu sono undicesimi in classifica, i granata di Coppitelli sono invece penultimi ma appaiati alla Lazio, con cui fino all’ultimo si giocheranno un posto nei playout. I Torelli arrivano dalla bella prestazione – con sconfitta – contro la Roma e cercano tre punti per tentare il sorpasso sui biancocelesti. Il fischio d’inizio è programmato per le 15: su Toro.it troverete tutti gli aggiornamenti in diretta sulla partita.

Primavera, Cagliari-Torino: la diretta

9′ Il Cagliari è partito forte.

7′ Desogus imbuca per Tramoni: esce Sava e salva il Toro.

1′ Si comincia!

PRIMO TEMPO

Primavera, Cagliari-Torino 0-0: il tabellino

Cagliari: Ciocci, Zallu, Michelotti, Boccia, Conti, Cusumano, Desogus, Cavuoti, Contini, Tramoni, Luvumbo. A disposizione: D’Aniello, Fusco, Spanu, Piga, Sulis, Palomba, Kouda, Kourfalidis, Schirru, Masala, Sangowski, Piroddi. Allenatore: Agostini

Torino (4-2-3-1): Sava; Todisco, Ferigra, Celesia, Greco; Kryeziu, Savini; Lovaglio, Karamoko, Horvath; Vianni. A disposizione: Girelli, Fiorenza, Spina, Nagy, Portanova, Foschi, Di Marco, Tesio, Continella, La Marca, Barbieri, Favale. Allenatore: Coppitelli

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale

Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita

Gli avversari del Toro arrivano dalla vittoria di misura sull’Ascoli, fanalino di coda. All’andata finì 1-1, con gol di Freddi Greco su rigore. Coppitelli insegue la sua terza vittoria dal ritorno sulla panchina granata, dopo quella proprio contro i bianconeri e contro l’Inter, a Volpiano.

Primavera, Cagliari-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Cagliari-Torino è trasmessa in differita da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) alle ore 17 o sul sito della TV. La partita può inoltre essere seguita anche su Torino Channel. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

