Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata Massimo Cottafava dopo la sfida contro la Spal, pareggiata all’ultimo da Lovaglio

Primo punto stagionale portato a casa dalla Primavera di Cottafava, che ha commentato così il combattutissimo match contro la Spal: “Questo è stato un risultato conquistato, fortemente voluto. Il pareggio era il risultato più giusto, sono contento perchè ho ricevuto una risposta di gruppo nel recuperare una partita che era già persa.“. Tra il primo ed il secondo tempo c’è stato un cambio di rotta da parte dei granata che sono riusciti a portare a casa un pareggio importante dopo una situazione di svantaggio. Ecco come il tecnico ha commentato la ripresa: “Tra il primo ed il secondo tempo ho cercato di motivare i miei giocatori. Li vedevo molto giù. Nelle prime partite avevamo raccolto poco. In qeusti casi è fondamentale lavorare anche sulla loro testa. Nel secondo tempo sono stati bravi a rientrare con il piglio giusto. É stato anche corretto qualcosina amlivello tattico.“.

Cottafava: “Molto contento di Lovaglio. Mercato? Non è una priorità”

Il tecnico ha poi continuato con il giocatore che ha cambiato la partita: Samuele Lovaglio: “Sono molto contento di lui, sopratutto perchè quando entra riesce a dare sempre qualcosa alla squadra. Detto ciò, voglio fare i complimenti anche agli altri, tutti coloro che sono subentrari hanno sempre dato un contributo importante. La maglia da titolare non la vedo come un premio, bensì come un segnale che indica un buon lavoro a livello individuale, cosa che deve portare un beneficio alla squadra. Comunque sì, sono contento della sua prestazione.” Sul cambio al primo tempo ed il mercato invece: “Il motivo del cambio Portanova-Celesia? Scelta mia, ponderata bene dal punto di vista tattico. Credevo che Celesia essendo mancino potesse fare meglio. Il mercato? Non è una mia priorità. C’è il direttore Bava per quello. La cosa che mi interessa di più è che chi rimane e chi arriverà dovranno capire l’importanza di indossare questa gloriosa maglia.“