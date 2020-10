Le pagelle di Spal-Torino Primavera: i voti dei giocatori granata

Le pagelle di Spal-Torino Primavera: difesa traballante, ancora due rigori contro per ingenuità individuali. Lovaglio entra e segna il gol del pareggio al 98′

SAVA 6.5: subisce gol su rigore nel primo tempo, poi evita che il passivo si faccia più pesante con buoni interventi già nei primi 45′. Si supera su Seck sull’1-1.

MIRABELLI 4.5: soffre non poco gli affondi di Ellertson, che sull’1-0 saltandolo arriva pure al tiro. La musica non cambia nemmeno quando entra Campagna, che proprio da quella posizione sfiora il 2-1. Assurdo che al 93′ commetta un fallo così: per fortuna poi Lovaglio pareggia i conti.

PORTANOVA 5.5: la sua partita dura meno del previsto, quando per scelta tecnica Cottafava lo richiama non è nemmeno terminato il primo tempo. Vero, la difesa aveva traballato, ma il centrale non era nemmeno stato il peggiore dei tre (st 23′ CELESIA 6: a parte un’incertezza non appena entrato, cresce col passare dei minuti ma rischia tantissimo nel finale, graziato per un intervento su Seck a 5′ dal novantesimo)

ACETO 5.5: di fronte una Spal a tratti decisamente arrembante, un costante pericolo per il difensore che si ritrova delle volte in grande difficoltà.