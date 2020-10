LIVE Primavera, Spal-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Spai-Torino, la diretta live della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Terza giornata di campionato. Il Torino Primavera di Cottafava è alla sua quinta stagionale, perché oltre alle due gare contro Lazio e Sassuolo ha già giocato contro Spezia e Sampdoria in Coppa, venendo eliminata ai rigori proprio dai blucerchiati. Ancora zero punti in classifica: Spai-Torino per i granata rappresenta l’occasione per schiodarsi dall’ultimo posto in classifica e cominciare a risalire la china, potendo contare sui nuovi acquisti che già si sono inseriti ma che avranno nel frattempo minuti in più sulle gambe e soprattutto maggiore confidenza con i nuovi compagni. Segui la diretta Primavera di Spai-Torino su Toro.it.

Primavera, Spal-Torino: il prepartita

Ore 16 Spal e Torino sono pronte per il consueto riscaldamento che precederà la sfida di oggi. Per i granata, come detto, è caccia ai primi punti in campionato mentre diversa è la situazione dei ferraresi che invece in due partite hanno raccolto quattro punti, frutto di una vittoria e di un pareggio. Sarà la prima per due ex Spal contro la vecchia squadra: in rosa il Toro ha infatti due giocatori che fino a quindici giorni fa vestivano la maglia dell’avversaria, ossia Horvath e Kryeziu.

Primavera, Spal-Torino: formazioni ufficiali

Spal: Galeotti, Iskra, Yabre, Peda, Owolabi, Zanchetta, Attys, Ellertsson, Moro, Seck, Piht. A disp. Rigon, Alcides, Csinger, Raitanen, Suffer, Borsoi, Roda, Mamas, Semprini, Fiori, Szyszka, Campagna. All. Scurto.

Torino: Sava, Mirabelli, Aceto, La Rotonda, Portanova, Greco, Siniega, Kryeziu, Vianni, Horvath, Favale. A disp. Pirola, Edo, Celesia, Tesio, Fimognari, Melniks, Lovaglio, Cancello, Guerini, Anyimah. All. Cottafava.

Primavera, Spal-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Spal e Torino sarà trasmessa in diretta su Torino Channel, canale 234, e su SI Solo Calcio.

Calcio d’inizio ore 17