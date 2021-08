Dal Filadelfia a Volpiano, adesso Biella: il debutto dei granata sarà a 80 chilometri dal capoluogo piemontese

Non a Chieri, come da comunicato ufficiale, ma allo stadio La Marmora di Biella, dove il Torino ha disputato le sue amichevoli estive. La Primavera granata debutterà in campionato lontano dalla città, a 80 chilometri di distanza e oltre da quel Filadelfia che dovrebbe essere la sua culla e la sua casa e che invece al momento è utilizzato solo ed esclusivamente dalla Prima squadra per precisa scelta societaria. Dall’avvento di Vagnati, infatti, la squadra Under 19 ha sempre giocato lontano dall’impianto ricostruito anche per i suoi giovani più promettenti. Una stagione a Volpiano, l’ultima, e adesso un’annata per la quale non si hanno ancora certezze assolute. Di certo c’è che la prima partita casalinga si giocherà praticamente fuori casa: la difficoltà a trovare un impianto che segua la normativa Lega ha infatti portato Ludergnani a trovare una soluzione che di certo scontenterà una tifoseria come quella granata, da sempre vicinissima alla sua Primavera.