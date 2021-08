Il 22 settembre comincerà il cammino del Toro Primavera in Coppa Italia: avversaria sarà la Virtus Entella

Il 22 settembre con la Virtus Entella: ora è nota la data (e anche l’avversaria) del Torino Primavera in Coppa Italia. La squadra di Coppitelli entrerà in gioco ai trentaduesimi, affrontando i liguri. Ai sedicesimi chi si qualificherà troverà la vincente di Genoa-Alessandria/Reggina (queste ultime due di fronte per lo spareggio il 15 settembre) mentre spettatrice interessata sarà la Sampdoria, che entrerà in gioco agli ottavi di finale.