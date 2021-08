I due granata Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra sono stati convocati dal tecnico Bernardo Corradi in Nazionale Under 17

Il Toro attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere che i due granata Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra sono stati convocati dal tecnico Bernardo Corrado in Nazionale Under 17. I due prenderanno parte al Torneo 4 Nazioni in programma a Duisburg dal 30 agosto al 6 settembre.