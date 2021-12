Inter-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo la bella vittoria per 2-0 del Torino Primavera contro il Bologna, ora è il turno dell’Inter, reduce da una sconfitta contro il Lecce. I granata, attualmente terzi, cercheranno di prolungare ulteriormente la scia positiva che li sta vedendo protagonisti da tre giornate. La sfida con i nerazzurri, apparentemente più forti ma settimi in classifica, costituisce inoltre l’occasione perfetta per riappropriarsi del secondo posto, attualmente occupato dal Cagliari. Segui Inter-Torino Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera Inter-Torino: la diretta

45+3′ Finisce qui! L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1 sul Torino!

45+2′ Occasione per Baeten! La punta del Toro scatta in avanti e viene messa giù nei pressi dell’area. L’arbitro lascia proseguire

45′ 3 minuti di recupero

45′ Riprende il gioco. Contropiede del Toro, che non reisce a concretizzare con Zanetti prima e con Angori poi

43′ Atterrato Peschetola. Punizione per l’Inter. Batte il 7 nerazzurro sul secondo palo. Abiuso tenta l’anticipo sul portiere, ma colpisce Vismara al petto e alla testa, che resta a terra

42′ Grande lotta tra le due formazioni. Il Toro riparte con una rimessa laterale battuta da Dellavalle

41′ Palla nell’area di rigore, ma Rovida la controlla senza problemi, evitando pericoli

40′ Fallo di Silvestro subito da Zanetti. Punizione per il Toro

39′ Corner per il Toro. PAlla battuta corta e poi messa dentro l’area per Akhalaia. La difesa avversaria allontana

37′ Ottima chiusura di Amadori su Jurgens

36′ Rimessa laterale per i granata, che vanno ancora sul fronte opposto

35′ Batte Angori dalla bandierina con la sfera tagliata sul primo palo. La difesa allontana, ma la sfera resta ai granata che lo girano sul secondo palo. I nerazzurri spazzano la sfera via

35′ Corner per il Toro. Resta però a terra Akhalaia

34′ assaggio fuori misura di Jurgens per PEschetola, che permette al Toro di ripartire

33′ I granata tornano in avanti. Dellavalle batte la rimessa laterale corta. Peschetola mette la sfera in out, ma tocca prima il corpo di un giocatore granata per ultimo

33′ Spunto di Carboni, che avanza con il pallone tra i piedi. La sfera viene lasciata a Nunziatini, che non reisce a resistere al pressing della difesa avversaria

32′ Tocco di braccio di Casadei. Punizione per la squadra ospite che riparte con un’apertura a destra

30′ Rimessa laterale per il Toro, che cerca di accentrarsi con Di Marco. La difesa dell’Inter allontana

29′ Toro in avanti! C’è un tentativo di cross a sinistra per Baeten, che viene però anticipato

28′ Carboni a protezione del pallone, si rende efficace, impedendo ai granata di avanzare. Tutto da rifare per il Toro

27′ Punizione per i granata. Savini va a sinistra, ma la sfera viene messa in out

26′ Ammonito Abiuso per un fallo ai danni di un avversario. Richiamato Coppitelli

26′ Azione del gol: dopo il tentativo di Dellavalle, Akhalaia trova il tap-in vincente sulla parata di Rovida! I granata accorciano le distanze!

25′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOO!!!!

24′ Sostituzione per il Torino: esce Lindkvist ed entra Baeten

24′ Azione del gol: giocata efficace di Abiuso su Amadori, che si fa saltare e permette il raddoppio nerazzurro!

23′ Gol dell’Inter

23′ Ci prova ancora Akhalaia con un tiro diretto in porta, ma non trova lo specchio!

22′ Toro in gestione della sfera. Dellavalle torna da Reali che propone un lancio lungo. Zanetti recupera il pallone ma fatica a gestirlo

20′ Rimessa per il Toro. Dellavalle cerca Akhalaia. I granata scattano in avanti con Angori, che va da garbett ma non lo trova

19′ Fallo di Jurgens ai danni di Savini. Il Toro riparte velocemente sulla sinistra, ma perde in fretta il possesso della sfera

18′ Giro palla nelle retrovie nerazzurre. Altra rimessa per loro

17′ Rimessa laterale per l’Inter. Palla battuta lunga da Jurgens, ma Lindkvist gli soffia la sfera

14′ Altra chance per l’Inter! La sfera viene crossata in mezzo e messa in mezzo da Casadei. Ci prova Peschetola, ma non trova lo specchio

13′ Insiste il Toro. Giro palla orizzontale per i granata, pressati dall’Inter

12′ Guizzo del Toro! Risponde Akhalaia, che calcia ma la sfera viene deviata e finisce debole tra le braccia di Rovida

11′ Rischio per i granata! Ci riprova Jurgens, che si rende pericoloso. Questa volta Vismara non si fa sorprendere

10′ Fuorigioco di un giocatore dell’Inter. Si annulla il cartellino giallo estratto per Reali qualche istante prima

9′ Pericolo Jurgens! Il giocatore nerazzurro riceve palla e tenta un tiro a giro. Un po’ di imprecisione gli impedisce di trovare lo specchio

9′ Tentativo di recupero di Carboni, che non reisce a tenere la sfera in campo. Rimessa laterale a favore dell’Inter

8′ Lancio lungo dell’Inter per Abiuso, che commente un fallo sempre nella zona centrale del campo. I nerazzurri recuperano in fretta la sfera e tornano da Rovida

7′ Fallo di Nunziatini ai danni di Garbett. Punizione per i granata, che ripartono da centrocampo aprendo a destra da Dellavalle

6′ Azione del gol: errore di Vismara che, su un pallone innocuo calciato da Casadei, non riesce a bloccarla e permette all’avversario di metterla dentro!

5′ Gol dell’Inter!

4′ Resta a terra Nunziatini dopo un contrasto con Di Marco

3′ Batte Angori dalla bandierina in mezzo. Garbett cerca di girare la sfera dentro ma viene allontanata. Il Toro resta lì sempre con il neozelandese, ma il tiro viene parato da Rovida

2′ Primo guizzo di Akhalaia per i granata, che ottengono un corner

1′ Si parte! Il Toro cerca subito di arrivare in avanti, facendo poi girare la sfera nelle retrovie

PRIMO TEMPO

Inter (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Fontanarosa, Matjaz, Carboni; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Peschetola; Abiuso, Jurgens. A disp. Basti, Botis, Iliev, Cecchini, Andersen, Grygar, Dervishi, Villa, Owusu, Curatolo, Peretti, Carboni. All. Gabriele Bonacina

Torino (4-3-3): Vismara; Dellavalle, Reali, Amadori, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Lindkvist (pt 24′ Baeten), Akhalaia, Stenio Zanetti. A disp. Fiorenza, Milan, Pagani, La Marca, Ciammaglichella, Barbieri, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All. Federico Coppitelli

Arbitro: Niccolò Turrini (sez. di Firenze)

Assistenti: Spagnolo – Ceolin

Primavera Inter-Torino: il prepartita

Con il Covid che sta colpendo anche il campionato Primavera e che ha portato al rinvio di tre gare (Roma-Genoa, Bologna-Milan, Fiorentina-Napoli) i ragazzi di Coppitelli scenderanno in campo alle ore 12.30 contro Bonacina ed i suoi sul campo del “Suning Youth Center”. I nerazzurri, sulla carta favoriti, stanno faticando in questa prima parte di campionato: un settimo posto insipido, che li vede rendere meglio tra le mura amiche, rende poca giustizia alle aspettative venutesi a creare anche in seguito agli ottimi risultati raccolti in Youth League. Il Toro dal canto suo, dopo un periodo disastrososo, è entrato a tutti gli effetti tra le sorprese di questa stagione, tornando a fare punti e dando vita a prestazioni di livello.

Primavera Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera Inter-Torino: dove vederla in Tv e streaming

Inter-Torino Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche sull’App di Sportitalia e sul sito in streaming su Sportitalia.com

Primavera Inter-Torino: la diretta