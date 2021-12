Garbett e Stenio non incidono, Akhalaia rapace, Reali tiene botta in difesa: le pagelle di Inter-Torino Primavera

VISMARA 5,5: si fa sorprendere dal tiro di Casadei, che tocca ma non riesce a respingere. Si dispera subito, poi prova a rialzarsi, ma anche sul raddoppio nerazzurro non è irreprensibile. Esce per un colpo alla testa. (Dal 1′ st. MILAN 6: non può nulla sul tris nerazzurro, poi però si avventura in un’uscita rischiosa, per sua fortuna senza conseguenze).

DELLAVALLE 6: una buona partita macchiata dal difetto in marcatura su Jurgens, che gli scappa via e segna il 3-1. Per il resto dà tanto al Toro. Suo, il tiro sulla cui respinta Akhalaia segna il 2-1.

REALI 6,5: è il leader della difesa granata, anche in una giornata storta. Ha personalità in impostazione e, sulle palle inattive in attacco, è sempre un fattore. Va vicino al gol due volte.

AMADORI 6: si fa ubriacare dalla finta di Abiuso, che segna il 2-0. Poi però è attento nel prosieguo della gara, come quando blocca Jurgens in diagonale o devia il destro da fuori di Sangalli. (Dal 25′ st. ROSA 6: entra con convinzione, ma in un paio di occasioni manca di precisione).

ANGORI 6,5: l’Inter ha tante armi per colpire dalla sua parte. Dopo un primo tempo in difficoltà, cresce nella ripresa: non molla, fino all’ultimo.

