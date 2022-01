La Lega Serie A ha rinviato tutte le gare valide per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1: salta Torino-Juventus

Salta il derby della Mole per il Torino Primavera. A comunicarlo, la Lega calcio, che ha deciso di rinviare tutte le gare della quindicesima giornata di campionato ed i quarti di finale della Coppa Italia Primavera a causa di una situazione di emergenza. Non è l’unico big match di giornata: è rinviata anche Cagliari-Roma, sfida tra le prime due in classifica. Le date dei recuperi restano in fase di definizione. Di seguito il comunicato: “Si comunica che le gare della 15a giornata di andata del campionato Primavera 1 TIMVISION programmate per il 7, l’8 e il 9 gennaio 2022, e le gare dei Quarti di Finale di Primavera TIMVISION Cup, programmate per il 12 e il 13 gennaio, sono rinviate a data da destinarsi“.