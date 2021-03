Lazio-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Uno scontro salvezza: non è solo il Torino dei grandi, a navigare ai margini della zona retrocessione, ma anche la Primavera di Marcello Cottafava. I Torelli, terzultimi a 13 punti, se la vedranno a Formello contro la Lazio, penultima a 11 punti ma con una partita in più. I granata sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Juventus e Sampdoria, ma hanno bisogno di punti nella prima del girone d’andata. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 10.30.

Primavera, Lazio-Torino: la diretta

21′ Ancora i biancocelesti in possesso della sfera. I granata ntanto si allungano, lasciando spazi. Ci prova infatti Marino, che non vede avversari davanti a sè e clacia dalla distanza

20′ Punizione per il Toro. Palla che arriva al 7 granata che la perde. La Lazio fa girare la sfera in difesa, con Ndrecka che permette la ripartenza dei suoi

19′ Toro ancora in avanti co Oviszach, che tenta di recuperare un pallone al centro dell’area avversaria, ma non ci riesce

18′ Punizione per il Toro, che ne guadagna subito un’altra con Procopio, guadagnando qualche metro. I granata tornano però indietro d aSava che sceglie un lancio lungo per Todisco

17′ I granata, che hanno rallentato i ritmi, provano ad invertire la rotta con Cancello, che viene anticipato da un avversario

16′ Ancora Ndrecka riesce a sfondare la difesa avversaria e crossa. La sfera arriv a aAMrino, che ci prova dalla distanza, senza trovare lo specchio

15′ I biancocelesti ripartono dalla difesa per mettere ordine. Provano poi a sfruttare la fascia sinistra e tornano in avanti

14′ Palo della Lazio! Armini ci prova di testa su sviluppo da corner, colpendo il legno

14′ Buono spunto di Ndrecka, che riesce a crearsi uno spazio e trovare Mor, che ci prova. La Lazio guadagna un corner

13′ Il Toro prova a sfruttare un pallone difficile, che la Lazio recupera

12′ La Lazio prova a farsi vedere in avanti. Nasri riesce a saltare un avversario e crossa. Pericolo per i granata, che riescono ad allontanare

11′ Lancio lungo dei granata, che però favorisce i biancocelesti. La sfera arrva direttamente tra le mani di Furlanetto

10′ Ammonito Moro per proteste

10′ Corner per il Toro. La palla viene crossata in mezzo. Ci arriva Spina che prolunga per Vianni. Nessun pericolo per la Lazio

9′ Buona occasione per il Toro. Oviszach ottiene palla e crossa sul fronte opposto, dove ad attendere la sfera c’è Procopio, che non ci arriva

8′ Il Toro ci riprova da destra. Todisco serve Larotonda, che tenta di trovare Cancello in profondità, ma la palla viene intercettata

7′ Il Toro torna in avanti, ma Franco copre bene facendo ripartire i suoi

6′ Ripartono i capitolini, che guadagnano una rimessa laterale in posizione avanzata. Riescono poi a mettere la palla in mezzo, dove ad attenderla c’è Kryeziu, che la alza. Ci provano poi Castigliani e Larotonda, con il giocatore granata che subisce fallo

5′ Fallo commesso da Floriani ai danni di Oviszach. Punizione per il Toro che crossa troppo forte, con la sfera che non viene colpita da nessuno e finisce in out

4′ Rimessa laterale per il Toro. Kryeziu prova poi a servire Vianni. I granata tornano dalle retrovi e la Lazio ne approfitta recuperando la sfera. Qualche rishcio per il Toro in difesa, che però si salva

3′ Ancora la Lazio in avanti sulla fascia destra. Procopio chiude però bene, lasciando scorrere la palla che torna all’estremo difensore del Toro

2′ I biancocelesti si affacciano nella metà campo avversaria con una rimessa laterale. La difesa granata chiude bene e ricomincia da Sava

1′ Si parte! Primo pallone giocato dalla Lazio, costretto a tornare subito da Furlanetto con il Toro che pressa alto

PRIMO TEMPO

Primavera, Lazio-Torino 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 10′ Moro (L)

Primavera, Lazio-Torino: il prepartita

Nella partita d’andata vinse la Lazio per 3-2. Fu una sfida scoppiettante, in quella odierna invece farà capolino la paura dei punti pesanti. Cottafava la affronterà senza lo squalificato di lungo corso Karamoko ma pure senza Horvath, anche lui appiedato dal Giudice Sportivo.

Primavera, Lazio-Torino: dove vederla in tv e streaming

Primavera, Lazio-Torino: formazioni ufficiali

Lazio (4-3-1-2): Furlanetto, Floriani, Ndrecka, Bertini, Armini, Franco, Moro, Nasri, Castigliani, Shehu, Marino. A disp. Pereira, Peruzzi, Novella, Pino, Pica, Marino, Tare, Migliorati, Campagna, Guerini, Marinacci. All. Menichini

Torino (3-4-1-2): Sava, Portanova, Aceto, Kryeziu, Spina, Procopio, Todisco, Larotonda, Cancello, Oviszach, Vianni. A disp. Girelli, Fiorenza, Celesia, Nagy, Tesio, Continella, Greco, Lovaglio, Gyimah, Favale. All. Cottafava