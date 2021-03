Todisco e Greco tra i pochi a provare a creare qualcosa, Kryeziu e Larotonda troppo timidi: le pagelle di Lazio-Torino

SAVA 6: nonostante i tre gol subiti, il portiere del Torino guadagna comunque la sufficienza. Non è aiutato dalla propria difesa, para quello che può parare ma è comunque costretto a raccogliere tre palloni dal fondo della propria rete.

PORTANOVA 5: deve vedersela con un avversario ostico come Raul Moro che non riesce ad arginare come vorrebbe. Troppo spesso lo spagnolo riesce a superarlo con troppa facilità. (10′ st GRECO 6: entra bene in partita, spinge sulla fascia sinistra e in un paio di occasioni va anche alla conclusione impegnando il portiere avversario).

SPINA 5,5: la difesa del Torino appare troppo fragile e anche Spina finisce per andare in difficoltà. Non è una domenica semplice per il centrale della difesa granata.

ACETO 5: da un suo banale errore nasce la ripartenza che porta a 3-0 della Lazio che chiude definitivamente la partita. Prestazione insufficiente da parte del numero 3 della formazione granata.

