Un rigore negato, un rosso diretto eccessivo: il Toro Primavera regge anche in dieci, subisce gol ma porta a casa un punto contro il Milan

Il Toro a Milano, sotto gli occhi di Cairo, conquista un punto. L’1-1 col Milan consente ai granata di Scurto di agganciare momentaneamente la Roma al terzo posto (i giallorossi devono però ancora giocare contro il Bologna) e di avvicinarsi alla capolista Inter, ora a -4, sconfitta dalla Juve. A pesare sulla sfida di oggi, però sono gli episodi arbitrali. Pochi minuti dopo l’-0 di Ciammaglichella, il direttore di gara nega un rigore al Torino – fallo su Savva, ammonito per simulazione – ma soprattutto mostra un cartellino rosso decisamente eccessivo a Silva. L’intervento del centrocampista è sul pallone, il piede non sembra affatto a martello. Il brasiliano non puntava affatto l’avversario: incredulo lascia la squadra in dieci, poco prima del gol del pareggio del Milan. Saranno espulsi per proteste anche due membri dello staff di Scurto.

Primavera, i ko di Ruszel e Dellavalle

Una Primavera che resta in serie utile – si allunga a sette la striscia senza sconfitte – in una giornata in cui in successione perde prima Marcel Ruszel e poi Alessandro Dellavalle, pilastri rispettivamente del centrocampo e della difesa.

La classifica

Questa la classifica: Inter 34, Milan 31, Torino 30, Roma* 30, Lazio 29, Cagliari 27, Atalanta* 26, Sassuolo* 26, Verona 25, Juventus 24, Empoli* 22, Genoa 21, Sampdoria 20, Bologna* 17, Lecce 17, Fiorentina* 14, Monza 14, Frosinone 3.