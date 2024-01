Milan-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Giornata numero 17 del campionato Primavera 1, si gioca Milan-Torino. La squadra granata sta attraversando un ottimo momento di forma, è reduce dal successo per 2-0 nel derby contro la Juventus e ha conquistato il pass per la semifinale di Coppa Italia eliminando l’Inter (squadra prima in campionato). I rossoneri sono però avversari tosti, occupano al momento il secondo posto in classifica con un punto in più rispetto ai granata. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 13: segui Milan-Torino Primavera in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Milan-Torino: la diretta

47′ Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi sullo 0-0

46′ Calcio d’angolo sprecato dai granata

45′ Sarà 1 minuto di recupero

45′ Tiro di Dell’Aquila direttamente in porta che richiede l’intervento del portiere, calcio d’angolo per i granata

44′ Angolo per i granata palla che attraversa l’area e raccolto da Savva che si guadagna un calcio di punizione

41′ Rischia il Milan con Pellegrino che passa al portiere di testa rischiando di fare autogol, si salva il Milan

39′ Palo clamoroso di Dalla Vecchia che ruba il pallone a Parmiggiani e a tu per tu con il portiere calcia sul palo

38′ Pallone in mezzo respinto e raccolto da Bonomi che calcia a giro e sfiora il palo lontano

37′ Calcio d’angolo per il Milan guadagnato da Camarda

31′ Tentano lo schema i granata ma il pallone finisce alto sopra la traversa

30′ Calcio di punizione da posizione interessante ma lontana per i granata, Dell’Aquila sul pallone

26′ Occasione Milan! Tiro sporco di Ehuwa Eletu con Cuenca che ci arriva e calcia fuori di pochi centimetri

21′ SOSTITUZIONE per il Toro: esce Della Valle per infortunio ed entra Marchioro

19′ Fallo su Gabellini che subisce fallo e fa respirare i granata

17′ Ha provato la conclusione Cuenca ma pallone alto

16′ SOSTITUZIONE per il Toro: non riesce a continuare Ruszel che lascia il campo per Silva

14′ Rientra in campo Ruszel

12′ Problemi per Ruszel che si accascia a terra toccandosi la coscia, interviene lo staff medico

11′ Fallo su Stalmach da parte di Ruszel che ferma l’azione personale del capitano rossonero

10′ Fallo su Camarda di Gabellini a centrocampo

9′ Fallo su Rszel e punizione per i granata in zona difensiva

7′ Altro tunnel di Njie che ancora viene messo giù punizione per il Toro battuta subito

6′ Punizione per il Milan per un fallo in attacco dei granata

5′ Occasione Toro con Gabellini che calcia alto da posizione invitante

4′ Fallo su Njie che fa tunnel a Bakoune e viene steso da Parmiggiani

2′ Occasione Milan con Sia che mette alto

1′ Inizia il primo tempo

PRIMO TEMPO

Primavera, Milan-Torino 0-0: il tabellino

Milan: Raveyre, Bakoune, Nsiala, Stalmach, Camarda, Cuenca, Sia, Parmiggiani, Pellegrino, Ehuwa Eletu, Bonomi. A disposizione: Bartoccioni, Colzani, Malaspina, Paloschi, Scotti, Liberali, Sala, Perina, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele. Allenatore: Abate.

Torino: Abati; Bianay Balcot, Della Valle (pt 21′ Marchioro), Mendes, Muntu; Savva, Ruszel (pt 16′ Silva), , Dalla Vecchia; Njie, Dell’Aquila, Gabellini, A disposizione: Bellocci, Rettore, Acar, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Bonadiman, Keita, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Primavera, Milan-Torino: il prepartita

Per la partita contro il Milan, il tecnico granata, Scurto, può contare su un Muntu carico di entusiasmo dopo la prima convocazione in Prima squadra (ieri era in panchina al Ferrari per Genoa-Torino), oltre che sulla solidità difensiva di Dellavalle. In avanti il tecnico granata può affidarsi alla grande qualità di Dell’Aquila, giocatore importante che è reduce da un grave infortunio e da alcune settimane è tornato a disposizione. Parte invece dalla panchina Ciammaglichella, nonostante sia uno degli elementi più in forma e abbia deciso con un gran gol la partita di Coppa Italia contro l’Inter.

Dove vedere Milan-Torino Primavera in streaming e in TV

La partita Milan-Torino Primavera può essere vista in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

