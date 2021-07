Anche nella prossima stagione la Primavera del Torino non giocherà al Filadelfia, Ludergnani dovrà trovare un nuovo impianto

Nemmeno nella prossima stagione il Filadelfia sarà la casa della Primavera del Torino. La squadra allenata da Federico Coppitelli giocherà le proprie partite in un altro stadio: dove è ancora troppo presto per poterlo dire. Uno dei primi compiti del neo Responsabile del Settore Giovanile, Ruggero Ludergnani, è infatti ora quello di trovare un impianto adatto ad ospitare la formazione granata, che nell’ultima stagione ha giocato allo stadio “Antonio Goia” di Volpiano. La squadra della prima cintura torinese è però diventata un’academy della Juventus e da fine agosto, quando riprenderà il campionato, non potrà più ospitare il Torino.

Filadelfia: solo per la Prima squadra

Il Filadelfia sarà appannaggio del Torino di Ivan Juric, che li svolgerà i propri allenamenti per tutta la stagione (possibilmente con il sistema di occultamente, le vele per intenderci, riparate). Alla base della scelta di non far giocare le partite di campionato al Filadelfia c’è proprio la volontà di preservare il manto erboso del campo principale dell’impianto (l’unico che potrebbe ospitare le eventuali partite del campionato Primavera), che durante la stagione viene usurato dai continui allenamenti della Prima squadra.