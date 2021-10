I cambi non aiutano, Dellavalle e Giorcelli entrano dalla panchina ma regalano le due reti agli avversari: le pagelle di Genoa-Torino

MILAN 6,5: è autore di almeno tre parate di buon livello, tra cui quella sul colpo di testa di Gjini al 93′. Da rivedere in occasione del primo gol del Genoa, quando perde il pallone dalle mani dopo lo scontro con il compagno Dellavalle anche se nell’occasione le responsabilità sembrano ricadere più sul difensore.

PAGANI 6: quando ha la possibilità di salire e spingere sulla corsia di destra non si fa mai pregare. Soffre un poi di più in fase difensiva dove non sempre riesce a contenere le folate offensive dei calciatori del Genoa. Prestazione comunque sufficiente. (st 1′ DELLAVALLE 5: che pasticcio in occasione del gol di Besaggio che permette al Genoa di pareggiare. Toglie di fatto il pallone dalle mani di Milan consentendo all’avversario di segnare la rete dell’1-1).

ANTON 6,5: quest’oggi è chiamato a sostituire Dellavalle al centro della difesa, un compito che svolge in maniera egregia. Bravo a chiudere ogni spazio, si mette in luce con alcuni interventi di ottima fattura.

REALI 6: buona la sua prestazione in coppia con Anton, i due formano un buon muro davanti alla porta difesa da Milan. E’ autore di alcune buone chiusure difensive.

ANGORI 6: fa buona guardia sulla sua fascia di competenza, quella di sinistra, tanto che le azioni più pericolose del Genoa sono tutte sulla corsia opposta. Buona la prestazione del terzino sinistro granata.

