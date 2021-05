La Primavera di Coppitelli dopo la sconfitta 1-0 contro il Cagliari si appresta ad affrontare il Genoa in cerca di punti salvezza

La Primavera granata, che sta lottando per non retrocedere, dopo la sconfitta contro il Cagliari si appresta ad affrontare a Volpiano il Genoa. La squadra rossoblú arriva alla sfida contro la squadra di Coppitelli dopo la sconfitta 2-0 contro la Juventus. Entrambe le squadre quindi vorranno rialzare la testa, tornando a conquistare punti. I granata cercheranno in tutti i modi di tornare alla vittoria che manca dall’8 maggio quando la squadra di Coppitelli tra le mura amiche sconfisse l’Inter capolista 3-1 con le reti di Lovaglio, Cancello e Larotonda. A Volpiano I granata in passato sono riusciti a portare a casa buona prestazione e cercheranno di replicare anche contro il Genoa.

Genoa in una posizione di classifica tranquilla

I rossoblù non hanno grandi necessità di fare punti contro i granata. Infatti, il Genoa occupa il decimo posto in classifica a + 8 dalla zona play out. Ma una vittoria contro i granata metterebbe ancora più al sicuro il Genoa dalle zone basse e pericolose della classifica. La squadra genovese proverà anche a vendicare la sconfitta rimediata contro i granata allora ancora allenati da Marcello Cottafava. Quel match terminato 0-1 sembrava uno spiraglio di luce per il Toro che, fin da inizio stagione, aveva cominciato molto male. Ma così non fu e Cottafava fu poi esonerato per il ritorno di Coppitelli. Il Genoa attualmente è tranquillo ma ferito. Negli ultimi due match contro Empoli e Juve ha rimediato due sconfitte e il Toro dovrà approfittarne.

I granata devono scavalcare la Lazio

I granata nella sfida contro il Genoa avranno più motivazioni e dovranno cercare di superare la Lazio in classifica perché il Toro e la squadra biancoceleste si trovano entrambe a 19 punti. La squadra capitolina ha a suo favore gli scontri diretti che quindi al momento si giocherebbero i playout. Una vittoria domani da parte del Toro potrebbe mettere ulteriore pressione alla Lazio che giovedì alle 13:00 affronterà la Spal attualmente al settimo posto in classifica. Una vittoria contro il Genoa potrebbe essere anche un passo importante per provare a centrare la salvezza diretta, una pista per il momento complicata ma non impossibile e alla quale i granata devono cercare di aggrapparsi per evitare la retrocessione.