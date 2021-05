Torino-Genoa, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Turno infrasettimanale per il campionato Primavera. Alle 15, a Volpiano – l’impianto che ha ospitato tutte le gare del campionato dei granata – andrà in scena Torino-Genoa, l’ennesima occasione per la squadra di Coppitelli di guadagnare qualche punto prezioso in chiave salvezza. Ancora sei partite, compresa quella di oggi: al momento i granata sono penultimi in classifica, appaiati alla Lazio. Le ultime due retrocederanno in Primavera 2, mentre terzultima e quartultima faranno o playout. Segui in diretta Torino-Genoa Primavera su Toro.it.

Primavera Torino-Genoa: la diretta

39′ Ripartenza del Toro che vuole chiudere in crescita. Spina serve Todisco, che crossa in area. Cancello prova a girarsi ma Sadiku allontana

38′ Gol del Genoa annullato per fuorigioco! Grandi proteste da parte dei rossoblu

38′ Batte Besaggio direttamente sulla barriera. Il Genoa ci riprova dalla distanza

37′ Estrella subisce un fallo molto vicino all’area. Punizione pericolosa per il Genoa

36′ Riprende il gioco con il possesso del Torino. Si ritorna da Sava, che rilancia in avanti, ma la difesa del Genoa allontana

35′ Giro palla dei rossoblu. Savini intercetta la sfera ma viene messo a terra. C’è una protesta da parte dello staff granata

34′ Azione individuale di Karamoko che recupera palla e scatta in avanti, sbagliando poi la conclusione

33′ Corner per il Genoa. Batte Besaggio sul secondo palo, dove c’è Gjini, che schiaccia troppo la sfera. Sava para il tiro senza problemi

33′ Lancio del Genoa per Estrella Galeazzi. Spina intercetta il pallone e lo mette in out

32′ I granata cercano ancora Cancello, ma Serpe recupera e con un’azione individuale arriva fino da Estrella, che torna però dalle retrovie

31′ Ci riprovano i granata presi in controtmpo dal Genoa. Kallon salta un paio di avversari, venendo poi femrato e oncedend ai granata il contropiede

30′ Giro palla del Toro, che prova a trovare spazi. Lovaglio supera Zaccone e serve Todisco, che crossa in area. Gjini chiude in out

29′ Buono spunto di Karamoko, che salta un avversario riuscendo a mettere un cross basso in area. La difesa del Genoa però anticipa i compagni ed allontana

28′ Spunto pericoloso di Kallon, che recupera un buon pallone, progredendo e servendo Gjini. Il compagno calcia dalla distanza, ma la sfera esce a lato dello specchio

27′ Buona chiusura di Spina su Zaccone. I granata ripartono e trovano spazio. Gjini li ferma chiudendo in out. Il Toro resta in avanti

26′ Spunto del Genoa che con un lancio lungo trova Kallon. C’è però un fallo in attacco, che eprmette ai granata di ripartire. Maglione commette poi fallo ai danni di Foschi, facendo recuperare metri ai granata

25′ Ammonito Kallon per un fallo

25′ Il genoa fa girare palla. Il Toro pressa alto. Kallon commette fallo nei confronti di un avversario

24′ Toro in avanti. Besaggio riesce a beffare gli avversari, con Lovaglio che commette poi un fallo. Si riparte dalle retrovie rossoblu

23′ Buon recupero del Toro, che però perde poco dopo il possesso della sfera

22′ Ancora Savini commette fallo, toccando la sfera con la mano e consegnando il possesso nuovamente al Genoa

22′ Qualche pasticcio a centrocampo. Kallon viene fermato da Savini ed è punizione per il Genoa

21′ Fallo di Estrella Galeazzi ai danni di Celesia. Punizione per il Toro, che riparte velocemente. C’è un lancio lungo tentato per Cancello, che nn arriva sul pallone, lasciandolo scorrere in out

20′ Se ne occupa l’ex Spal, calciando nell’area avversaria, ma la sfera viene allontanata. I granata restano in avanti. La Marca calcia in porta, ma Agostino blocca la sfera

19′ Altra punizione guadagnata dal Toro, con Kryeziu che viene messo giù

18′ Punizione da posizione favorevole per i granata. Batte Kryeziu che prova a trovare direttamente lo specchio, ma colpise la barriera. Lovaglio riceve palla in posizione dubbia ma prosegue il gioco

17′ Un po’ di sfortuna per la squadra di Coppitelli, che va nuovamente vicino al pareggio su sviluppo da corner. I granata non riescono a metterla dentro

16′ Occasione per il Toro! Kryeziu batte dalla panderina sul secondo palo. La sfera arriva a Foschi, che spreca tutto. Altro corner per i granata

16′ I granata continuano l’assedio. Kryeziu serve La Marca, che va da Savini. Il centrocampista granata cade in area ma l’arbitro assegna il corner

15′ Ancora Toro in avanti. Todisco riesce a crossare in mezzo, ma la sfera arriva dritta tra le braccia di Agostino

13′ Batte Kryeziu sul secondo palo. Karamoko protesta per una trattenuta, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco

12′ Grande spunto di Cancello per La Marca, che reisce a mettere il pallone in porta. Agostino respinge. C’è poi un fallo che consegna una punizione ai granata

11′ Azione del gol: Maglione apre le danze, portando i suoi in vantaggio. Con uno squillo, fa irruzione nell’area granata, beffando Sava

10′ Gol del Genoa

9′ Ammonito Karamoko per un intervento in ritardo

8′ Batte Besaggio suls ecndo palo cercando Gjini, che non ci arriva

7′ Punizione per il Genoa, che guadagna metri.

6′ Fallo di Savini ai danni di un avversario. Punizione per la squadra ospite che riparte dalle retrovie

5′ Batte Kryeziu, ma la sfera viene allontanata dalla difesa avversaria. La Marca recupera e torna in avanti verso Cancello, ma il Genoa chiude in out

4′ Il Toro si rende pericoloso con Karamoko, che cerca il tiro ma trova il corner

2′ Toro subito aggressivo. I granata cercano subito spunti in avanti

1′ Si parte! Comincia il match tra il Torino Primavera ed il Genoa!

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Genoa 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 10′ Maglione (G)

Ammoniti: pt 9′ Karamoko (T); pt 25′ Kallon (G);

Primavera, Torino-Genoa: il prepartita

Giornata soleggiata a Volpiano, dove fra pochi minuti Torino e Genoa Primavera scenderanno in campo per la sfida che per i granata vale un pezzo di salvezza. Il Grifone, invece, staziona a metà classifica (i punti sono 32, contro i 19 dei granata) e all’andata fu sconfitto dai granata, grazie all’1-0 firmato da Vianni. Quella è stata una delle cinque vittorie del Torino nelle ventiquattro partite finora disputate.

Primavera, Torino-Genoa: dove vederla in tv e streaming

Torino-Genoa Primavera in diretta sarà trasmessa da SI Solo Calcio, l’App di Sportitalia e anche su Torino Channel, canale 234 di Sky

Primavera Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Sava; Todisco, Spina, Celesia, Foschi; Savini, Kryeziu; Lovaglio, Karamoko, La Marca; Cancello. A disp. Girelli, Aceto, Nagy, Portanova, Ciammaglichella, Di Marco, Tesio, Continella, Horvath, Vianni, Fiorenza, Favale. All. Coppitelli

Genoa (3-5-2): Agostino; Gjni, Piccardo, Serpe; Dellepiane, Sadiku, Maglione, Besaggio, Zaccone; Kallon, Estrella. A disp. Tononi, De Angelis, Boli, Dumbravanu, Bolcano, Turchet, Zenelaj, Zielski, Accornero, Della Pietra, Della Pina. All. Chiappino.