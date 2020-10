Primavera, rinviata la sfida tra Torino e Milan

La Lega Serie A ha scelto di rinviare a data da destinarsi il match tra Torino e Milan, valido per la 4^ giornata del campionato Primavera 1

Era nell’aria ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Torino-Milan, valida per la 4a giornata del campionato Primavera 1 non si giocherà domani, sabato 17 ottobre. La gara è infatti stata rinviata a data destinarsi dopo una decisione presa dalla Lega Serie A. Cottafava ed i suoi non saranno gli unici a dover rinunciare a scendere in campo. Ci sono infatti altre quattro partite che sono state sospese: Sampdoria-Empoli (4a giornata), Juventus-Sampdoria (5a giornata)Empoli-Fiorentina (5a giornata), Spal-Ascoli (5a giornata).