Sono sei i calciatori della Primavera risultati positivi al Covid: isolamento fiduciario per tutta la squadra del Toro in attesa dei test

Il Torino ha ufficializzato la positività di 6 dei suoi calciatori della Primavera. Questo è il motivo per cui la Lega ha optato per il rinvio della sfida prevista per domani contro il Milan. Tutti i giocatori positivi al Covid sono asintomatici e al momento in isolamento fiduciario come il resto della squadra. Attività al momento sospese in attesa dei test.