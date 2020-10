Primavera, dopo lo stop con il Milan possibile rinvio di Atalanta-Torino

Con 6 casi Covid la Primavera del Toro resta in isolamento: dopo la sfida contro il Milan la Lega potrebbe rinviare anche Atalanta-Torino

Continuano i problemi legati al Covid in casa Toro e a pagarne il prezzo più alto, al momento, resta la Primavera granata. L’ufficialità dei 6 casi di positività tra i giocatori di Cottafava, comunicata dalla stessa società venerdì scorso, aveva già costretto la Lega a ufficializzare il rinvio del match programmato sabato contro il Milan (sfida prevista per le ore 13). E adesso potrebbe portare ad un secondo stop forzato. Con altissima probabilità, infatti, anche il match contro l’Atalanta previsto per domenica a Zigonia sarebbe in procinto di saltare. Nella giornata di oggi, i 6 calciatori risultati positivi (a cui si uniscono gli ulteriori casi di contagio registrati anche tra i membri dello staff) verranno sottoposti a nuovi tamponi nella speranza che l’allarme possa rientrare. Tuttavia, il club si è già mosso per chiedere il rinvio della sfida contro i bergamaschi. Una richiesta che difficilmente non verrà accolta dalla Lega.

Toro in isolamento, si attende il rinvio

Intanto, dopo l’emergere dei 6 casi di contagio tra i giocatori della Primavera, che come detto sono aumentati nelle ultime ore colpendo anche 2 membri dello staff granata, da venerdì scorso il gruppo è stato posto in quarantena preventiva. Come da protocollo, infatti, il Torino ha immediatamente provveduto a far scattare l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra che ha sospeso ogni attività.

In attesa di scoprire se la Lega accetterà la richiesta di rinvio di Atalanta-Torino, Cottafava, il suo staff e la squadra resteranno quindi isolati almeno fino a domenica quando, come da prassi, verranno sottoposti ad ulteriori tamponi di controllo.