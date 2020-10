Ecco quando la Primavera del Toro recupera la 4^ e la 5^ giornata di campionato contro Milan e Atalanta, saltate a causa del Covid

Il campionato Primavera è pronto a riprendere, dopo la sospensione di alcune partite a causa dei numerosi positivi riscontrati all’interno di diversi club. Tra questi anche il Toro, con 6 positivi, che hanno costretto ai rinvii di due match validi rispettivamente per la 4a e la 5a giornata di campioanto. La Lega Serie A ha comunicato le date dei recuperi, che vedranno i granata di Cottafava scendere in campo contro il Milan e l’Atalanta. La prima sfida è prevista per domenica 15 novembre alle ore 12.30, mentre la seconda per mercoledì 25 novembre alle ore 14.30. Di seguito l’elenco completo.

Primavera 1, l’elenco completo dei recuperi

4^ GIORNATA DI ANDATA

Sabato 14 novembre 2020

Ascoli-Juventus ore 13.00

Inter-Genoa ore 15.00

Domenica 15 novembre 2020

Sampdoria-Empoli ore 10.30

Torino-Milan ore 12.30

5^ GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 25 novembre 2020

Empoli-Fiorentina ore 12.30

Milan-Sassuolo ore 12.30

Atalanta-Torino ore 14.30

Cagliari-Inter ore 14.30

Spal-Ascoli ore 14.30

Juventus-Sampdoria ore 16.30