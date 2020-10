Primavera, terzo rinvio: non si gioca nemmeno Torino-Ascoli - Toro.it

La Lega ha ufficializzato il rinvio di Torino-Ascoli Primavera, gara in programma per il prossimo 2 novembre

Non c’è pace per il campionato Primavera né per il Toro, che causa Covid non potrà disputare nemmeno la sfida contro l’Ascoli inizialmente in programma il prossimo 2 novembre. La Lega di Serie A, dopo aver rinviato le partite contro Milan e Atalanta ha fatto lo stesso anche con quella con l’Ascoli, che dunque verrà ricalendarizzata. Già noti, oltretutto, i recuperi contro rossoneri e bergamaschi, riprogrammati per il mese di novembre, quando si spera che almeno parte della squadra potrà tornare ad allenarsi.