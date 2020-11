Primavera, verso il rinvio di Inter-Torino. In Lega si discute lo stop al campionato

Il Torino Primavera attende la decisione della Lega per la sfida contro l’Inter: in ballo la possibile sospensione dell’intero campionato

Mentre in Serie A ci si avvia verso la 7^ giornata di campionato, il caos regna sovrano in Primavera dove il Torino sta attendendo le decisioni della Lega calcio in merito alla sfida esterna, in programma domenica mattina, contro l’Inter. Una partita che, sulla carta, i granata non dovrebbero giocare. I neroazzurri hanno infatti chiesto il rinvio del match a causa della positività di due giocatori del vivaio ma la decisione tarda ad arrivare. Perchè? Semplice, nel Consiglio di Lega in corso in queste ore si sta discutendo sulla possibilità di sospendere del tutto il campionato Primavera. Un’eventualità che renderebbe ovviamente inutile il pronunciamento sulla gara Inter- Torino e che, al contrario, tornerebbe a coinvolgere in maniera più ampia e generale tutte le società impegnate nel torneo stoppando nuovamente tutte le sfide come già capitato durante la prima ondata della pandemia di Covid-19.

Inter-Torino, per i granata sarebbe il 4° rinvio

Quello che appare ormai assodato e quasi certo, dunque, è che la Primavera del Toro difficilmente partirà per affrontare la trasferta milanese contro i neorazzurri. E per la squadra di Cottafava sarebbe addirittura il 4° rinvio stagionale consecutivo: uno stop, allungato anche dalla sosta Nazionali, di oltre un mese per i giovani granata.

In attesa di scoprire il pronunciamento della Lega calcio sia per quanto riguarda l’intero campionato Primavera sia, di conseguenza, per la sfida in questione, il Torino si sta dunque preparando ad appendere le divise al chiodo per il 4° weekend consecutivo. Prima, erano infatti saltate la sfida interna contro l’Ascoli (l’ultima in ordine di tempo) e quelle contro Milan e Atalanta. Con le ultime due già ricalendarizzate rispettivamente per il 15 e 25 novembre prossimi. Recuperi che, esattamente come per Ascoli e Inter, potrebbero adesso saltare nuovamente qualora la Lega Calcio ufficializzasse lo stop momentaneo dell’intero campionato.