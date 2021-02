Cottafava indovina le mosse, Aceto leader: ecco le pagelle di Torino-Ascoli, recupero della 6^ giornata del campionato Primavera 1

SAVA 6: pomeriggio di estrema tranquillità per il portiere granata, mai impegnato al di là degli interventi di routine. Ne approfitta per guidare i movimenti della squadra dalla sua posizione privilegiata.

TODISCO 6,5: i compagni si affidano a lui più nel primo tempo che nel secondo, ma il 2 non tradisce. E’ propositivo e crea un buon asse con Karamoko. Affidabile.

SPINA 6: commette un paio di ingenuità, una per tempo. Ma è anche fondamentale nel gol di Cancello: suo, il lancio che mette in grave difficoltà la difesa ospite.

ACETO 7: il centrale arrivato in estate dal Cosenza si sta dimostrando, di partita in partita, uno dei leader di questa squadra. Ha personalità nel guidare la linea e nel gestire le uscite palla al piede.

CELESIA 6,5: prestazione ordinata del terzino, che non è uno stantuffo ma non sbaglia mai la scelta. Mezzo voto in più perché, senza la sua deviazione sulla linea, l’Ascoli avrebbe potuto segnare un gol prezioso per riaprire i giochi. (Dal 17′ st. CONTINELLA 6: si inserisce in un paio d’occasioni, ma perde anche un pallone pericoloso).

