Genoa-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Decima giornata del campionato Primavera: ancora un turno infrasettimanale per recuperare il ritardo accumulato a causa dello stop dovuto al Covid. Oggi alle 15 la sfida dei granata sarà contro il Genoa: reduci dalla vittoria con l’Ascoli di domenica, i ragazzi di Cottafava hanno ora nel mirino proprio il Grifone, che ha due punti in più in classifica ma che rimane, come il Toro, in piena zona retrocessione. Segui Genoa-Torino Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera, Genoa-Torino: la diretta

15′ Buona la chiusura difensiva di Celesia su Kallon

12′ Cambia anche il Genoa: Parodi rileva Marcadalli

6′ Altro cambio per il Toro: Ferigra lascia il terreno di gioco per una brutta botta alla caviglia. Al suo posto entra Todisco

2′ Il Torino effettua il primo cambio: dentro Spina al posto di Aceto

1′ Ricomincia il match

Secondo Tempo

45+2′ Finisce qui il primo tempo: squadra negli spogliatoi sullo 0-0

43′ Brividi per il Toro, il Genoa centra il palo con Kallon

38′ Occasione Toro con Oviszach sventata dal portiere ligure Tononi che fa sua la sfera

34′ Gyimah si libera e prova il tiro ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa ligure

27′ Alza il pressing adesso il Torino che non riesce però a sfruttare la rimessa laterale e la palla torna tra i piedi dei liguri

22′ Il Toro continua a sbagliare troppo e ad approfittarne è il Genoa che mantiene il possesso palla. I granata, provano ad agire di rimessa.

16′ Ci prova il Toro ma è troppo impreciso Continella che non riesce ad imbucare per Greco, nulla di fatto per i granata

10′ Fatica il Torino a trovare gli spazi per inserirsi tra le maglie liguri: la prima occasione ce l’ha Greco su punizione. La palla si spegne però sulla barriera

5′ Punizione Genoa: nessun problema per il Toro, la palla finisce altissima sopra la traversa

2′ Ammonito Kallon: è appena cominciata la gara ma tra le fila del Genoa arriva già un cartellino giallo per simulazione

1′ Partita Genoa-Torino

Primavera, Genoa-Torino 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt. 2′ Kallon (G)



GENOA: Tononi; Boli, Boci, Marcadalli (st. 12′ Parodi), Gjini, Serpe, Eyango, Sadiku, Estrella, Besaggio, Kallon. A disp.: Della Pina, De Angelis, Zaccone, Chiricallo, Konig, Turchet, Maglione, Cenci, Della Pietra, Corci, Conti. All.: Chiappino.

TORINO: Sava; Ferigra (st. 6′ Todisco), Celesia, Tesio, Aceto (st. 2′ Spina), Greco, Foschi, Karamoko, Gyimah, Continella, Oviszach. A disp.: Girelli, Portanova, Kryeziu, La Rotonda, Fimognari, Vianni, Cancello, Favale, Fiorenza, Lovaglio. All.: Cottafava.

Arbitro: Sig. Ricci di Firenze.

Primavera, Genoa-Torino: il prepartita

Ore 14.15 Mancano circa 45 minuti al fischio d’inizio di Genoa-Torino Primavera, sfida della decima giornata del campionato. In campo le squadre si apprestano ad iniziare il riscaldamento che precederà una partita molto delicata. Torino che ha nove punti e che si trova nel gruppo delle penultime, Genoa che invece di punti ne ha 11 e che vincendo scalerebbe posizioni in classifica. Nella formazione ufficiale spicca Ferigra, ex proprio della Primavera e al momento in Prima squadra ma senza trovare spazio.

Primavera, Genoa-Torino: dove vederla in tv e streaming

Genoa-Torino in diretta sarà trasmessa da Torino Channel, canale 234 di Sky mentre la diretta web sarà su Toro.it.

Primavera, Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

