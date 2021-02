Le parole del tecnico della Primavera Marcello Cottafava dopo la vittoria del Torino sul Genoa: “Bravo Vianni ad avere il guizzo giusto”

Non può che essere soddisfatto il tecnico della Primavera del Torino nel commentare la vittoria dei suoi ragazzi sul Genoa: “Siamo contenti per questa vittoria, che fa piacere e dà autostima, ma dobbiamo rimanere equilibrati. Stiamo facendo un percorso lungo e difficile, queste vittorie ci permettono di lavorare con uno spirito ancor più positivo. Loro negli ultimi minuti hanno cercato di metterci in difficoltà con le palle lunghe ma la partita sembrava destinata al pareggio. Queste sono le classiche partite dove può succedere di tutto da un momento all’altro, alla fine è stato bravo Vianni ad avere il guizzo giusto per segnare“. Una bella vittoria che certamente da morale al gruppo ma che non deve far abbassare la guardia. “Ripeto, bene la vittoria – ha infatti ammonito Cottafava – ma da domani voglio che la squadra sia già concentrata per la partita contro la Fiorentina”.