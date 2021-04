Torino-Atalanta, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Sei sconfitta di fila alle spalle: il Torino Primavera è inesorabilmente penultimo da più giornate, a caccia di una vittoria scaccia crisi che potrebbe dare fiducia ad un gruppo che ha bisogno di poter credere nell’obiettivo. Alle 12.30 a Volpiano arriva una squadra che ha ben altre ambizioni, l’Atalanta: gli orobici rispetto ad altre annate hanno una classifica diversa, ma sono tra quelle ad inseguire un posto nei playoff che garantirebbe così la possibilità di disputare la fase finale. Segui Torino-Atalanta in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Atalanta: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-ATALANTA PRIMAVERA

34′ Punizione conquistat ad aCelesia, che subisce fallo. I granata ripartono da dietro

33′ Gestione della sfera per la Dea. Viene servito Cortinovis, che salta Todisco e tenta il cross in mezzo, ma la sfera viene deviata da Kryeziu

32′ Il Toro non demorde e torna in avanti. Un po’ di confusione nell’area avversaria, con Lovaglio che tenta il tiro ma l’Atalanta riparte

31′ RIGORE PARATO DA GELMI! Ci prova Cancello a sinistra, ma l’estremo difensore della Dea non si fa beffare, bloccando poi la sfera a terra ed impedendo il tap-in per metterla dentro lo stesso

30′ Rigore per il Torino conquistato da Lovaglio! Anticipa Ruggeri, che lo abbatte in area

29′ Corner per i granata. Palla che arriva in mezzo. Greco prova la spizzata di testa ma non reisce ad arrivarci

27′ Ancora una punizione a favore del Torino. I granata ripartono dalle retrovie cercando spazi. Todisco mette un buon pallone per Vianni, che devia però la sfera in out cercando il corner e consegna il possesso agli avversari

26′ Lancio lunghissimo per l’Atalanta. Kobacki commette però fallo, non arrivando sulla sfera. Il Toro può ripartire

25′ Altro lancio in mezzo verso Cancello per il Torino, ma Scalvini blocca l’iniziativa avversaria. La Dea prov a ripartire e guadagna una rimessa laterale

23′ Grande occasione per il Torino! Lovaglio scatta in fascia, crossa in mezzo la sfera e Vianni, ben posizionato, la calcia in mezzo, ma Gelmi si fa trovare pronto e la blocca

22′ Punizione per l’Atalanta con un fallo commesso ai danni di Kobacki

21′ Occasione sprecata per i neroazzurri. La sfera viene di nuovo crossata in mezzo da Ghislandi, ma non ci arriva Scalvini, che la devia senza metterla in porta

20′ Tentativo dell’Atalanta che si rende pericolosa con Oliveri e Ghislandi. Il Toro prova aripartire ma regala l’ennesimo pallone agli avversari

19′ Corner per l’Atalanta, ma la sfera viene allontanata in out. Cortinovis prova poi a superar eun avversario, commettendo fallo. Punizione a favore dei granata

18′ La Dea risponde con Ghislandi, che cerca di rendersi pericoloso. Girelli allontana e Savini chiude in out

17′ Occasionissima per il Toro! Vianni riceve la sfer ain verticale e si trova da solo davanti al portiere avversario, che eprò ci mette una pezza. Viene poi segnalata la posizione di fuorigioco del giocatore granata

16′ La Dea torna in avanti da destra, accentrandosi. Cittadini esagera con i dribbling e viene fermato

15′ Altro corner per i granata. Il pallone viene messo sul secondo palo da Greco, ma il giocatore del Toro non riesce a controllarlo e lo regala agli avversari

15′ Batte Kryeziu con la sfera che arriva nuovamente a Spina. Ancora nulla di fatto per lui, con Cittadini che la devia in out

14′ I granata fanno girare la sfera. Buona la verticalizzazione per Lovaglio, ma Ruggeri chiude in corner

13′ Il Toro resta in avanti. Rimessa laterale battuta in mezzo, ma l’Atalanta la sfrutta per ripartire. Il pallone arriva a Girelli

12′ Corner per i granata conquistato da Vianni. Batte Kryeziu direttamente da Spina, che si trova solo e cerca il colpo di testa. La sfera finisce alta sopra la traversa

11′ La Dea resta in avanti. Gyabuaa serve Ghislandi, che crossa sul frotne opposto dove ad attendere la sfera c’è Oliveri che non ci arriva

10′ Corner per l’Atalanta. La palla viene messa in mezzo, ma i granata allontanano in out

9′ Altro tentativo per il Torino, che però fa terminare la sfera direttamente in out. Riparte la Dea. Il gioco si ferma per un fallo di Cancello

9′ Batte Kryeziu. LA sfera viene deviata sul secondo palo ma la difesa neroazzurra chiude nuovamente in corner

8′ Corner a favore del Torino

7′ L’Atalanta prova ad andare in avanti, ma i granata recuperano e ripartono. Il lancio lungo non va a buon fine, ma la rimessa laterale è per i granata

6′ Azione del Gol: Ghislandi crossa la palla in mezzo e Todisco prova ad anticipare l’avversario pasticciando e rendendosi autore di un autogol

5′ Gol dell’Atalanta

4′ I granata si rendono aggressivi e cercano di trovare Vianni, ma Scalvini chiud bene e permette alla Dea di ripartire

3′ Toro in avanti con La Marca. L’arbitro però fischia contro i granata e l’Atalanta riparte da Gelmi

2′ Punizione a favore dei granata, che ripartono velocemente. La sfera arriva a Lovaglio, che prova ad affacciarsi in avanti ma è costretto a tornare nelle retrovie

1′ Si comincia! Primo pallone giocato dal Torino, che prova subito a gestire il gioco

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 11.50 A poco più di mezz’ora dal calcio d’inizio, vengono comunicate le formazioni ufficiali. Coppitelli rinuncia a Sava in porta, per lasciare spazio a Girelli.Out anche Portanova e Continella, per lasciare spazio a Cancello e La Marca.

Ore 11.30 Manca circa un’ora al fischio d’inizio di Torino-Atalanta Primavera. Giornata soleggiata a Volpiano e squadre che fra poco scenderanno in campo per il riscaldamento. Coppitelli dovrà ancora fare a meno di Karamoko, squalificato fino al 30 aprile: il calciatore non sarà ancora a disposizione nemmeno mercoledì, quando si giocherà il recupero contro l’Empoli, ma tornerà già a disposizione dalla gara di sabato 1 maggio.

Primavera, Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Torino-Atalanta Primavera in tv sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e su Torino Channel, canale 234 di Sky. In streaming la sfida sarà su Sky Go o su Sportitalia.it.

Primavera, Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino: Girelli, Todisco, Greco, Spina, Kryeziu, Celesia, Lovaglio, Savini, Vianni, La Marca, Cancello. A disp. Sava, Fiorenza, Portanova, Aceto, Nagy, Foschi, La Rotonda, Tesio, Oviszach, Continella, Favale, Gyimah. All. Federico Coppitelli.

Atalanta: Gelmi, Ghislandi, Ruggeri, Zuccon, Cittadini, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Oliveri. A disp. Dajcar, Sassi, Hecko, Scanagatta, Ceresoli, Grassi, Berto, G. Renault, Giovane, Rosa, Falleni, De Nipoti. All. Brambilla.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti).