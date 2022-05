Per l’ultima partita casalinga di campionato, contro l’Atalanta, la Primavera del Torino torna (finalmente) al Filadelfia

La Primavera del Torino torna a casa. Finalmente, aggiungiamo. Dopo aver giocato un anno intero, di fatto, in trasferta (per andare a Biella ogni volta la squadra deve fare un viaggio di oltre un’ora di pullman all’andata e un’altra ora abbondante al ritorno), per l’ultima partita casalinga del campionato la squadra di Federico Coppitelli torna al Filadelfia. Torino-Atalanta, in programma lunedì 9 maggio alle ore 16, si giocherà nella casa granata, nella speranza che dalla prossima stagione torni a giocare con continuità al Filadelfia o, perlomeno, non a 82 chilometri di distanza.