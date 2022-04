Juric in conferenza ha sottolineato che difficilmente porterà con sè in ritiro qualche giovane della Primavera nella prossima stagione

Se la frutta è acerba, la si lascia maturare prima di raccoglierla dall’albero ed è la stessa cosa che ha intenzione di fare Ivan Juric con i giovani talenti del Settore giovanile granata. Nel corso del tempo, ha potuto toccare con mano le loro qualità, ma lo stesso è avvenuto per i difetti, che non lo hanno convinto del tutto. Se infatti per sopperire ad alcune mancanze concentrate in ruoli specifici, ha scelto di chiamarli in causa, difficilmente ne confermerà qualcuno per la stagione a venire.

Toro, per Juric i Primavera non sono pronti per la Serie A

A confermarlo ci ha pensato proprio il croato nella conferenza stampa di presentazione di Empoli-Torino: “Li conosco bene tutti i Primavera, per ora non ci sono giocatori da poter portare in ritiro per il prossimo anno”. Parole che non lasciano spazio a dubbi, anzi. Potrebbero frenare le speranze e le aspettative di chi pensava di essere pronto al salto di qualità. Juric ha poi sottolineato che si tratta di una questione legata a questo momento: “I giocatori crescono, ora non mi sento di dire ‘Porto uno di loro in ritiro, può far parte della Prima squadra“.

Primavera, risultati altalenanti che bloccano i ragazzi di Coppitelli

Un giudizio che conferma i risultati altalenanti ottenuti dai giovani talenti della Primavera. Se infatti la prima parte di campionato ha convinto, è poi arrivato qualche basso di troppo, che ha stroncato il sogno playoff, facendo arretrare i granata fino al limbo attaccato alla zona retrocessione. non il migliore dei risultati viste le aspettative iniziali, ma la strada è ancora lunga e la giovane età sta dalla loro. Dovranno sfruttare queste ultime giornate per provare a far ricredere il tecnico granata.