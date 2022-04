Ivan Juric presenta la sfida tra Empoli e Torino, in programma domani alle 15 allo stadio Castellani: ecco le parole dell’allenatore

Conferenza stampa di presentazione di Empoli-Torino allo stadio Grande Torino: Ivan Juric alla vigilia del match parla delle condizioni del gruppo e della partita di domani. “Vorrei che la squadra continuasse a crescere, continuasse a fare una striscia positiva”, sono le prime parole dell’allenatore. Sul portiere: “Non ho scelto chi gioca in porta, sceglierò oggi”, ha spiegato. Sulla possibilità che ci sia una gerarchia: “Penso che Berisha stia facendo bene, ha avuto un problema e non ha giocato con lo Spezia e allora con l’Atalanta ho scelto Vanja per il gioco con i piedi”.

Juric su Belotti: “Non gioca titolare”

Su Belotti: “Non penso giocherà dall’inizio”. Su Radu: “Non si tratta del gioco da dietro, di partire dal portiere. Sicuramente dipende, dipende dalla squadra avversaria, se trovi una squadra che pressa è una pazzia, se invece non pressa allora devi giocare da dietro, non è facile scegliere e dire cose diverse volta per volta. Ci sono squadre con portieri e difensori di alto livello che possono farlo sempre. Io scelgo in base all’avversaria, con lo Spezia lo abbiamo fatto di più”. Sul titolare: “Sanabria ha fatto due partite splendide, anche con una squadra fisica come l’Atalanta, arrivava da un infortunio e ne ha fatte due, domani la mia intenzione è dare l’opportunità a Pellegri“, ha spiegato.

Juric su Praet

Su Praet: “Arriva da un momento di inattività, vediamo”. Su Pjaca: “Non ci sarà certamente, non so bene ancora quali siano le sue condizioni”. Sui recuperi: “Izzo e Mandragora hanno recuperato, Pobega sta meglio”, ha spiegato. “Bremer invece ha avuto un problema alla caviglia, Buongiorno o Zima potrebbero essere un’alternativa”.

Juric sul 4 maggio

“Sono andato a Superga, per rendermi conto di cosa si tratta, ma che emozioni avrò quel giorno ancora non lo so”, ha spiegato Juric in relazione alla celebrazione della prossima settimana.

Juric sul rigorista

Sarà ancora Lukic il rigorista, con Mandragora in campo? “Non decido io, non metto mai il rigorista, decidono i giocatori in campo a seconda del momento. Una volta in Primavera l’ho fatto, ho insistito sul rigorista e lo ha sbagliato. Allora da quella volta in avanti non ho più deciso”, ha spiegato.

Juric sui Primavera: “Nessuno pronto”

“Li conosco bene tutti i Primavera, per ora non ci sono giocatori da poter portare in ritiro per il prossimo anno. I giocatori crescono, ora non mi sento di dire ‘Porto uno di loro in ritiro, può far parte della Prima squadra’.

Juric sul mercato

“Penso che ci sarà da lavorare su vari settori, c’è tanto da fare non solo sulle fasce”, ha detto. Sulla possibile rivoluzione: “Non mi aspetto niente, io non sono uno che si impunta su un giocatore o su un altro, non funziona così”.