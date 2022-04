La probabile formazione del Torino / Ballottaggio Buongiorno-Zima al posto del difensore brasiliano, Brekalo torna titolare

Poche giornate al termine del campionato per il Torino che, alla prossima valida per la 35^ affrotnerà l’Empoli di Andreazzoli. I granata, reduci dal pareggio per 4-4 contro l’Atalanta, hanno esternato qualche problema extra durante la settiman, che ha portato a qualche cambiamento sul fronte infermeria. Se tornano a disposizione Izzo e Mandragora, sono out Bremer, per un problema alla caviglia, e Pjaca, dic ui non si conoscono con certezza le condizioni. Qualche cambio in vista perciò per la formazione del Torino.

Torino, in attacco si rivede Pellegri

Ciò che resta invariato è certamente il modulo: il 3-4-2-1 è ormai un vero e proprio marchio di fabbrica per Ivan Juric. Tra i pali ballottaggio tra Milinkovic-Savic e Berisha. In difesa si potrebbe rivedere Djidji, subentrato nelle ultime due partite, al fianco di uno tra Zima e Buongiorno, pronti a contendersi il posto di Bremer, e Rodriguez. A centrocampo invece Aina dovrebbe lasciare spazio a Vojvoda, con Singo sul fronte opposto. Nel centro invece le chiavi tornano a Mandragora al fianco di Lukic, caposaldo della formazione di Juric. Anche davanti sono previste modifiche: sula trequarti è di nuovo tempo della coppia Brekalo-Praet (quest’ultimo è in ballottaggio con Pobega) alle spalle di Pellegri.

La formazione del Toro: ecco chi gioca

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Zima, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Praet, Brekalo; Pellegri. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Izzo, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Pobega, Ricci, Seck, Sanabria, Belotti. Allenatore: Juric.

Indisponibili: Edera, Fares, Pjaca, Bremer, Warming, Zaza

Squalificati: nessuno