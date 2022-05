La probabile formazione dell’Empoli / Qualche dubbio a centrocampo e sulla trequarti per Andreazzoli, che conferma Pinamonti davanti

Manca sempre meno alla fine della stagione 2021-2022 ed è tempo di mettere sul tavolo tutte le carte disponibili, soprattutto per chi ha ancora molto per cui lottare. In quest’ultima categoria rientra l’Empoli di Andreazzoli, che è ancora a caccia della salvezza aritmetica. Il tecnico, che dovrà fare a meno dello squalificato Bandinelli, tenterà di conquistarla proprio contro i granata di Juric.

Empoli, dubbi a centrocampo per Andreazzoli

Confermato il 4-3-2-1 con Vicario tra i pali, non cambiano le scelte neanche sul fronte difensivo: Parisi e Stojanovic sugli esterni e Viti e Luperto al centro. Qualche dubbio subenra invece pr quanto riguarda il centrocampo. C’è infatti un ballottaggio tra Benassi e Henderson al posto del grande assente Bandinelli, al fianco di Asllani e Zurkowski. Lo stesso vale per la trequarti, con Di Francesco che si contende il posto con Cutrone. Confermato invece Bajrami a sostegno della punta Pinamonti.

Empoli: chi gioca contro il Torino?

Probabile formazione Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Cutrone; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Cacace, Fiamozzi, Ismajli, Romagnoli S., Stulac, Verre, La Mantia, Henderson, Di Francesco. Allenatore: Andreazzoli.

Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli.

Squalificati: Bandinelli.