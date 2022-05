I convocati di Empoli-Torino, match in programma al Castellani alle ore 15.00: le scelte dei due allenatori

Si avvicina sempre di più la sfida al Castellani, in programma per domani alle ore 15.00. Si preparano a scendere sul rettangolo verde Empoli e Torino, a caccia rispettivamente della salvezza e di un finale di stagione positivo. Qualche aggiornamento sui granata, che eprdono Pjaca e Bremer. Tornano invece Izzo e Mandragora mentre migliora Pobega. L’Empoli invece dovrà fare a meno dello squalificato Baldinelli, che sia ggiunge alla lista composta da Haas, Marchizza e Tonelli, tutti e tre lungodegenti. Di seguito le scelte per i convocati dei due tecnici.

Empoli-Torino, i convocati: le scelte di Andreazzoli

In attesa di comunicazione

Empoli-Torino, i convocati: le scelte di Juric

Juric ritrova Mandragora e Izzo. Out invece Pjaca. Ecco l’elenco:

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci

ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Pellegri, Sanabria, Seck