Le formazioni ufficiali di Empoli-Torino: al centro della difesa gioca Buongiorno, davanti c’è Pellegri con Praet e Brekalo

Alla fine non ce la fa, Gleison Bremer: a causa gli acciacchi alla caviglia patiti in settimana, il difensore comincerà in panchina la partita tra il suo Torino e l’Empoli, e sarà sostituito da Buongiorno al centro della linea a tre. È questa, la notizia più importante nelle formazioni ufficiali delle due squadre per la sfida del “Castellani”. Per il resto, Ivan Juric non sorprende. Davanti al rientrante Berisha, giocano Djidji e Rodriguez accanto a Buongiorno. In mezzo al campo torna Pobega dall’inizio e affianca Lukic, con Singo e Vojvoda sulle fasce. In attacco, chance per Pellegri come unica punta: il 64 sarà supportato da Praet e Brekalo. Da segnalare, poi, l’assenza di Tonny Sanabria dalla distinta: il paraguaiano non è nemmeno in panchina.

Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Henderson; Verre, Di Francesco; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Cutrone, Bajrami, Benassi, Fazzini, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Ismajli. Allenatore: Andreazzoli

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Pellegri. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Bremer, Izzo, Zima, Belotti, Ansaldi, Seck, Ricci, Aina, Mandragora, Linetty. Allenatore: Juric