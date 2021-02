Torino-Cagliari, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Nona giornata di campionato per il Torino Primavera: a Volpiano, l’impianto che quest’anno ha ospitato tutte le gare casalinghe dei granata, andrà in scena Torino-Cagliari. La squadra di Cottafava si trova al penultimo posto, in piena zona retrocessione, con cinque punti racimolati in sette partite fin qui disputate. I sardi invece hanno tre punti in più in classifica. Segui Torino-Cagliari in diretta su Toro.it

Primavera, Torino-Cagliari: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-CAGLIARI PRIMAVERA

20′ Doppia SOSTITUZIONE nel Cagliari. Piga entra al posto di Kouda, Sangowski al posto di Contini

19′ Punizione insidiosa battuta da Horvath vicino alla bandierina dell’angolo, la palla balla vicino alla linea di porta prima di essere allontanata.

18′ AMMONITO Michelotti

16′ Il Torino, forte della superiorità numerica, sta continuando a spingere alla ricerca del gol del vantaggio

13′ Greco mette un pallone in mezzo dalla sinistra per Todisco, la cui conclusione finisce però abbondantemente sul fondo

11′ GOOOOOOOOOOOLLLLLL di Greco su rigore!!!

10′ RIGORE PER IL TORO: Lovaglio viene atterrato in area, fallo netto

8′ SOSTITUZIONE nel Cagliari: Del Pupo entra al posto di Cavuoto

8′ OCCASIONE per il Toro: Vianni è bravo a proteggere il pallone al limite e a girarsi, la sua conclusione sfiora il palo

5′ Il Torino è partito spingendo subito sull’acceleratore, nell’area del Cagliari sono stati messi alcuni traversoni interessanti che la difesa rossoblù è però sempre riuscita ad allontanare

2′ Subito AMMONITO Kourfalidis per un fallo a centrocampo

1′ Inizia il secondo tempo

1′ SOSTITUZIONE nel Cagliari: Kourfalidis prende il posto di Masala

1′ Due SOSTITUZIONI nel Torino: Todisco entra al posto di Foschi, Tesio prende il posto di Karamoko

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo

45′ Un minuto di recupero

45′ OCCASIONE per il Cagliari: Cavuoti sfugge alla difesa del Torino, entra in area e va alla conclusione. Bravo Sava a respingere

41′ Dopo essere rimasto in 10 il Cagliari è passato al 4-4-1

39′ Conclusione di Lovaglio deviata in angolo. Il Toro prova a spingere

37′ SOSTITUZIONE nel Cagliari: entra Cusumano al posto di Desogus

36′ ESPULSO Sulus. Il Cagliari resta in 10. Il terzino, già ammonito, entra in ritardo su Foschi e, inevitabilmente, riceve il secondo giallo

35′ Bella conclusione di Horvath dal limite dell’area, la palla sfiora l’incrocio dei pali

34′ AMMONIZIONE per Masala

33′ Lancio in profondità per Kouda, Sava è attento e in uscita fa suo il pallone

29′ AMMONIZIONE per Horvath

28′ OCCASIONE per il Toro: gran palla di Horvath che pesce Foschi in area, la conclusione di prima del numero 7 viene però respinta dal portiere cagliaritano in tuffo

27′ Azione insistita del Torino che termina con una conclusione di Horvath dal limite che non trova però la porta

25′ Bella azione offensiva del Torino: Karamoko serve in profondità Lovaglio che dalla destra mette in mezzo per Foschi. Il numero 7 granata viene però anticipato all’ultimo da un difensore avversario

23′ Nulla di fatto dal corner, la difesa del Cagliari riesce ad allontanare

22′ Karamoko serve in profondità Vianni che va alla conclusione sul primo palo, Ciocci si allunga e mette in angolo

19′ I giocatori del Torino protestano per un presunto fallo di mani in area di un difensore del Cagliari. Per l’arbitro è tutto regolare ed è solo angolo

17′ AMMONITO Sulis

15′ Il Toro prova a far girare palla ma fatica ad arrivare nei pressi dell’area di rigore avversaria

12′ Il gol: contropiede della formazione sarda dopo un angolo del Torino, Masala va via sulla destra e poi serve in area Desogus che davanti a Sava non sbaglia.

12′ GOL del Cagliari. Ha segnato Desogus

10′ OCCASIONE per il Toro. Karamoko recupera un pallone nella trequarti offensiva, poi va alla conclusione dal limite e per poco non trova la porta

8′ Si fa vedere in avanti il Cagliari con Contini che, dopo essere entrato in area da posizione defilata, va alla conclusione ma spara alto

5′ Il Toro ha una punizione nella trequarti offensiva che non sfrutta però a dovere, pallone che termina direttamente sul fondo

2′ Subito Toro in avanti con un’iniziativa di Lovaglio che viene però fermato in area dai difensori avversari

1′ Inizia la partita, calcio d’inizio battuto dal Cagliari

Primavera, Torino-Cagliari 1-1: il tabellino

Reti: pt 12′ Desogus (C), st 11′ Greco (T)

Ammoniti: pt 17′ Sulis (C), 29′ Horvath (T), 34′ Masala (C), st 2′ Kourfalidis (C), 18′ Michelotti (C)

Espulsi: pt 36′ Sulis (C)

Torino (3-4-2-1): Sava, Aceto, Spina Celesia; Foschi (st 1′ Todisco), Karamoko (st 1′ Tesio), Kryeziu, Greco; Lovaglio, Horvath; Vianni. A disposizione: Girelli, Portanova, Nagy, Larotonda, Continella, Fimognari, Oviszach, Cancello, Favale, Gyima. Allenatore: Cottafava



Cagliari (4-2-3-1): Ciocci; Zallu, Palomba, Michelotti, Sulis; Schirru, Kouda; Masala (st 1′ Kourfalidis), Cavuoto (st 8′ Del Pupo), Desogus (pt 37′ Cusumano); Contini. A disposizione: D’Aniello, Piga, Adamo, Felleca, Sangowski, Tramoni. Allenatore: Agostini

Arbitro: Monaldi di Macerata (assistenti Piatti e Bertelli)

Primavera, Torino-Cagliari: il prepartita

Giornata soleggiata a Volpiano: le squadre di Torino e Cagliari sono in campo per il consueto riscaldamento che precederà il fischio d’inizio previsto per le ore 15. Cottafava segue il lavoro dei suoi ragazzi, da cui si aspetta una reazione dopo la doppia sconfitta contro Roma e Atalanta. C’è bisogno di una svolta già a partire da oggi per portare a casa punti fondamentali per la permanenza in Primavera 1.

Primavera, Torino-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

La partita del campionato Primavera Torino-Cagliari in diretta è trasmessa da SI SoloCalcio, canale di Sportitalia, e da Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino: Sava, Aceto, Celesia, Kryeziu, Spina, Greco, Foschi, Karamoko, Vianni, Horvath, Lovaglio. A disposizione: Girelli, Portanova, Nagy, Todisco, Tesio, Larotonda, Continella, Fimognari, Oviszach, Cancello, Favale, Gyima. Allenatore: Cottafava



Cagliari: Ciocci, Zallu, Michelotti, Palomba, Schirru, Sulis, Desogus, Kouda, Contini, Cavuoti, Masala. A disposizione: D’Aniello, Piga, Adamo, Cusumano, Felleca, Sangowski, Kourfalidis, Del Pupo, Tramoni. Allenatore: Agostini