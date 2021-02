Le parole di Marcello Cottafava, allenatore del Torino Primavera, dopo la sconfitta contro l’Atalanta: ecco il commento del tecnico

Seconda sconfitta consecutiva, anche questa pesante. Il Torino Primavera perde 4-0 a Zingonia contro l’Atalanta dopo aver subito, una settimana fa, l’identico passivo dalla Roma. Marcello Cottafava ha commentato così la partita dei suoi: “Il risultato lascia davvero l’amaro in bocca. Rispetto alla trasferta contro la Roma, oggi gli episodi hanno condizionato la partita, per questo voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo cercato di fare una partita propositiva anche se su un campo come quello di oggi non era facile. Detto ciò, non possiamo permetterci di prendere gol in questo modo. Abbiamo la consapevolezza di dover sistemare tante cose attraverso il lavoro, ma la crescita dei miei ragazzi mi fa ben sperare per le prossime partite”.