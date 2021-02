Atalanta-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Atalanta-Torino, al “Bortolotti” di Zingonia è sulla carta il recupero della 5^ giornata del campionato Primavera 1 2020/2021. Per il Toro di Cottafava, però, sarà soprattutto l’occasione di rialzare la testa dopo il duro k.o. patito sul campo della Roma. Il 4-0 di una settimana fa dovrà essere solo un brutto ricordo per i granata, che si troveranno di fronte una squadra che non è certo l’imbattibile corazzata delle ultime stagioni. I bergamaschi hanno cinque punti dopo sei giornate, esattamente quanti ne hanno raccolti Celesia e compagni. Anche per questo, la sfida è tutta da seguire. Fischio d’inizio ore 12.30, la racconteremo in diretta qui su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ATALANTA-TORINO

Primavera, Atalanta-Torino: la diretta

14′ GOL dell’Atalanta: segna Italeng.

13′ Cross dalla destra, Vianni sfiora soltanto il colpo di testa: altra palla gol costruita dal Toro!

12′ Ci prova Sidibe dal limite: palla fuori di poco

8′ Soprattutto sulla fascia sinistra dell’attacco granata, il pallone fatica a scorrere.

4′ Si distende bene il Toro con Continella, Horvath dà il filtrante per Vianni che calcia forte ma non riesce ad alzare il pallone, rallentato dall’acqua: Gelmi blocca.

1′ Partiti! Primo pallone giocato dalla Dea.

Subito una notazione: su Zingonia piove e il campo non è in perfette condizioni.

PRIMO TEMPO

Primavera, Atalanta-Torino 0-0: il tabellino

Atalanta (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky. A disp. Dajcar, Ceresoli, Scanagatta, Hecko, Berto, Bonfanti, Zuccon, Oliveri, Rosa, A. Mehic, G. Renault, De Nipoti. All. Brambilla.

Torino (3-4-2-1): Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Tesio, Kryeziu, Greco; Continella, Horvath; Vianni. A disp. Girelli, Ighodalo, Portanova, Nagy, La Rotonda, Karamoko, Oviszach, Gyimah, Cancello, Favale, Lovaglio. All. Marcello Cottafava.

Arbitro: Kumara di Verona

Primavera, Atalanta-Torino: il prepartita

Marcello Cottafava, allenatore della Primavera, insisterà sull’atteggiamento tattico che ha utilizzato con continuità in questa stagione. Si ripartirà dalla difesa a tre con alcuni punti fermi: da Celesia nel pacchetto arretrato a Vianni in attacco. C’è attesa comunque per conoscere le formazioni ufficiali.

Ore 12.10 – Nelle formazioni ufficiali spicca l’esclusione di Karamoko, che parte dalla panchina. Cottafava fa esordire il 2002 Continella, ex dello Spezia. Davanti agirà Vianni, con Horvath suggeritore.

Primavera, Atalanta-Torino: dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Torino, in diretta, è trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) ma anche da Torino Channel.

Primavera, Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta: Gelmi, Ghislandi, Grassi, Panada, Cittadini, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Italeng, Vorlicky, Kobacki. A disposizione: Dajcar, Ceresoli, Scanagatta, Hecko, Berto, Bonfanti, Zuccon, Oliveri, Rosa, A. Mehic, G. Renault, De Nipoti. Allenatore: Massimo Brambilla.

Torino: Sava, Aceto, Celesia, Kryeziu, Spina, Greco, Todisco, Tesio, Vianni, Horvath, Continella. A disposizione: Girelli, Ighodalo, Portanova, Nagy, La Rotonda, Karamoko, Oviszach, Gyimah, Cancello, Favale, Lovaglio. Allenatore: Marcello Cottafava.