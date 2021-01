Stecca anche Karamoko, da un suo errore nasce l’azione del 3-0 che chiude la partita: le pagelle di Roma-Torino Primavera

SAVA 5: la difesa quest’oggi lo aiuta pochissimo e il portiere granata si ritrova spesso impegnato. Poteva probabilmente intervenire meglio sulla conclusione di Darboe che permette alla Roma di passare in vantaggio: riesce ad arrivare con le mani sul pallone ma non a deviarlo fuori dallo specchio della sua porta.

PORTANOVA 5: come i suoi compagni di reparto, anche Portanova quest’oggi è in grande difficoltà quando la Roma attacca. Giornata negativa anche per Portanova.

SPINA 4,5: la difesa del Torino quest’oggi appare tutt’altro che solida, la Roma passa con troppa facilità in diverse occasioni. Lo stesso Spina oggi non appare certo nella sua giornata migliore.

CELESIA 4,5: probabilmente questa è stata la sua peggior partita da quando è alla Primavera del Torino. Per tutta la partita è in grande difficoltà e dal suo lato la Roma passa sempre con troppa facilità.

(Continua a pagina 2)