Roma-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Roma-Torino è la partita valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Una trasferta impegnativa per la formazione granata che quest’oggi se la dovrà vedere contro la prima della classifica: quella giallorossa è una delle poche formazioni ad aver giocato tutte sette le partite in programma ottenendo sei vittorie un solo pareggio. La squadra di Marcello Cottafava ha invece ancora due incontri da recuperare: finora sono 5 i punti che ha conquistato, 3 dei quali sono arrivati mercoledì nel recupero vinto 2-0 contro il Milan. Segui Roma-Torino Primavera in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Roma-Torino: il prepartita

Marcello Cottafava per la trasferta in casa della Roma non potrà contare su Michel Adopo, che nelle ultime due partite aveva aiutato come fuoriquota la formazione Primavera del Torino. Il centrocampista francese è stato infatti ceduto in prestito alla Viterbese, squadra che milita nel campionato di serie C. In mezzo al campo ci sarà invece Ibrahim Karamoko, autentica arma in più del Torino nelle ultime due partite giocate, quelle contro l’Inter e il Milan (il centrocampista ex Chievo è tra l’altro andato a segno in entrambi i match).

Primavera, Roma-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Primavera, Roma-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Roma-Torino, in diretta, è trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) ma anche da Torino Channel.