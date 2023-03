Ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1 che vedrà il Torino impegnato contro l’Hellas Verona. Partita fondamentale per i granata in ottica playoff. In ripresa nell’ultimo periodo, devono recuperare i punti persi, a partire proprio dai gialloblù, che costituiscono l’ultimo ostacolo prima del Torneo di Viareggio. Una prova del nove importante, con il fischio d’inizio alle ore 15.00 dal Silvio Piola di Vercelli. Segui la diretta di Torino-Hellas Verona su Toro.it.

Primavera, Torino-Hellas Verona: il prepartita

Manca poco al fischio d’inizio di Torino-Hellas Verona, sfida che vede a confronto club con situazioni di classifica e risultati diversi. I granata hanno ritrovato morale grazie alla vittoria per 3-1 nel derby della Mole e proveranno a dare continuità a quanto fatto. Il primo posto dista solo 5 punti e non è un’impresa impossibile. Diverso è invece per gli scaligeri, che arrivano da una sconfitta contro la Fiorentina e un quattordicesimo posto. La zona rossa dista però solo un punto e devono risollevare la testa al più presto per non rischiare.

Primavera, Torino-Hellas Verona: dove vederla in TV e streaming

Torino-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire la gara del campionato Primavera in tv ma pure in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Torino-Hellas Verona: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00

Primavera, Torino-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel. A disp. Hennaux, Servalli, Rettore, Jurgens, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Ruiz, Opoku, Marchioro, Barzago, Makadji. All. Scurto.

Hellas Verona: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Caia, Bernardi, Gomez, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini, D’Agostino, Cisse. A disp. Ravasio, Marchetti, Florio, Larsen, Riahi, Matyjewicz, Verzini, Zorom, Nitri, Dias, Diao, Nwanege. All. Sammarco.