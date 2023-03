Inizia oggi il Torneo di Viareggio: il Torino Under 18 di Antonino Asta subito in campo contro il Pontedera

Comincia quest’oggi la 73a edizione del Torneo di Viareggio e il Torino scende subito in campo contro il Pontedera: il calcio d’inizio è alle ore 15 allo stadio Giusfredi di Porcari, in provincia di Lucca. La formazione granata è rappresentata non dalla Primavera ma dall’Under 18 guidata da Antonino Asta: dopo aver affrontata questo pomeriggio il Pontedera nei prossimi giorni se la dovrà vedere contro il Don Turcuato (mercoledì 22 marzo) e contro l’Apia Leichhardt (venerdì 24 marzo).

Torneo di Viareggio: i giocatori del Torino

Qui di seguito tutti i calciatori del Torino convocati per il Torneo di Viareggio:

Servalli Simone (2004) Gaj Szymon (2005) Gabellini Tommaso (2006) Dalla Vecchia Marco (2005) Desole Fabio (2006) De Marco Antonio (2004, in prestito dall’US Vibonese Calcio) Corona Giacomo (2004) Barzago Niccolò (2004) Ceica Roberto (2005) Gallea Beidi (2005) Azizi Bilario (2004, in prestito dall’A.S.D. Asti) Brezzo Matteo (2005) Perciun Sergiu (2006) Marchioro Raffaele (2005) Maset Yuri (2005) Taouri Jahid (2005) Rettore Mirko (2004) Makadji Morrè (2004) Roszak Dimitri (2004, in prestito dall’Ilvamaddalena 1903) Vaiarelli Andrea (2004) Giovannini Alessandro (2005, in prestito dal Cesena FC) Hennaux Ayrton (2005) Iacovoni Filippo (2004, in prestito dall’US Triestina Calcio) Ceschin Matias (2004) Capac Alexandru (2005) Marshage Eric Wilgot (2004) Wade Sebastian (2003) Savva Zanos (2005)