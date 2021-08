Sampdoria-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torino-Roma è la partita della prima giornata del campionato Primavera 1 2021/2022. Dopo la salvezza raggiunta all’ultima giornata nella scorsa stagione, i granata ripartono da Coppitelli in panchina e da una rosa profondamente rinnovata, tra il consueto ricambio arrivato dall’Under 18 e il mercato portato avanti dal nuovo responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani. I Torelli giocheranno in esilio chissà per quanto, dopo che il campo di Volpiano è stato scippato dalla Juventus e la società non è riuscita a trovare, vicino a Torino, un terreno di gioco adeguato: la partita di oggi si giocherà a Biella, a ottanta chilometri dal capoluogo. Calcio d’inizio alle 11.

Primavera, Torino-Roma: la diretta

37’ Punizione per il Toro battuta da Stojkovic ma la palla finisce tra le mani di Mastrantonio

35’ Tiro di Thairovic molto angolato Milan non riesce ad arrivarci e la Roma segna ancora

35’ RADDOPPIO DELLA ROMA! Rete di Thairovic

32’ Fuorigioco della Roma. La squadra di De Rossi continua ad attaccare

27’ Punizione per il Toro nella metà campo della Roma

25’ La Roma continua ad attaccare calcio d’angolo per la squadra di De Rossi

21’ A segnare per i giallorossi è Voelkerling che si è ritrovato solo davanti al portiere e ha infilato il pallone in rete

21’ GOL DELLA ROMA

15’ Occasione per la Roma con Afena Gyan ma Gregori salva il Toro sulla linea

14’ Il Toro prova ad alzare il ritmo

12’ Fuorigioco di Stojkovic. Si riparte con la palla in possesso dei giallorossi

8’ Stojkovic finisce a terra al limite dell’area di rigore per l’arbitro è tutto regolare

7’ Rimessa in zona di attacco per il Toro

6’ Altro fallo commesso da Volpato ai danni di Savini. Punizione per il Toro

2’ Calcio di punizione a favore del Toro per un fallo commesso dal giallorosso Volpato

1’ Inizia la partita! Calcio d’inizio battuto dal Toro

Primavera, Torino-Roma 0-2: il tabellino

Reti: 21’ Voelkerling (R)

Primavera, Torino-Roma: il prepartita

C’è curiosità per scoprire il primo undici di Federico Coppitelli, che ha trovato nel precampionato una certezza, il belga Thibo Baeten, attaccante classe 2002 con il gol nel sangue. Gli altri nuovi acquisti sono arrivati solo di recente, per questo potrebbe occorrere loro più tempo per inserirsi.

Primavera, Torino-Roma: dove vederla in tv e streaming

Torino-Roma è trasmessa in diretta tv da Sportitalia (canale 60 DDT) e in streaming su www.sportitalia.com. La diretta web dell’incontro è invece su Toro.it

Primavera, Torino-Roma: formazioni ufficiali

Torino: Milan, Pagani, Gregori, Savini, Akhalaia, Di Marco, Baeten, Stojkovic, Reali, Lindkvist, Giorcelli. A disposizione: Vismara, Maugeri, Gyimah, Rettore, Amadori, Ciammaglichella, Garbett, Dolcini, Chiarlone, Calò, Antolini, Cesari. Allenatore: Coppitelli

Roma: Mastrantonio, Missori, Tripi, Feratovic, Voelkerling, Tahirovic, Volpato, Afena-Gyan, Evangelisti, Oliveiras, Faticanti. A disposizione: Berti, Baldi, Vicario, Morichelli, Satriano, Di Bartolo, Cassano, Dicorato, Zajsek, Rocchetti, Ngingi, D’Alessio. Allenatore: De Rossi