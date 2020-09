LIVE Primavera, Torino-Sassuolo 0-1: la cronaca in diretta - Toro.it

Torino-Sassuolo, la diretta live della partita di Coppa Italia Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Seconda giornata di campionato per il Torino Primavera di Cottafava. Dopo la sconfitta con la Lazio e la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia, i granata vanno a caccia dei primi punti. In un periodo in cui la squadra è ancora in parte in costruzione, il tecnico sta lavorando per dare al Toro una fisionomia, per poter così competere nelle competizioni della nuova stagione e cancellare in parte la delusione dell’ultima annata, considerate le difficoltà dei granata fino al lockdown. Segui la diretta di Torino-Sassuolo Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Sassuolo: la diretta

45′ GOL del Sassuolo: segna Oddei, spiazzato Sava. Finisce senza recupero il primo tempo.

44′ CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! L’arbitro giudica falloso un intervento di Mirabelli in area di rigore.

38′ Oddei riceve dopo un angolo battuto a due e prova a calciare: il suo mancino lambisce l’esterno della rete.

36′ Carissoni entra in area con caparbietà, centra il pallone ma trova un’altra presa bassa di Vitale.

35′ Punizione di Artioli: palla alta sulla traversa.

33′ La partita, da qualche minuto, segue un canovaccio equilibrato: Sassuolo in possesso, Toro chiuso a coprire gli spazi.

26′ Percussione centrale di Cancello che arriva ai 25 metri e calcia, chiamando Vitale alla parata a terra.

22′ Batti e ribatti in area, dopo che Carissoni e Vianni si sono ostacolati al momento del tiro: ne approfitta Celesia che calcia al volo, senza però inquadrare la porta.

18′ Tesio apre per Celesia: uno due con Greco e conclusione, parata a terra da Vitale.

17′ Break sulla sinistra di Greco che entra in area grazie a una serie di dribbling e serve al centro Cancello: l’ex Inter tocca di punta ma trova la deviazione di Vitale, provvidenziale.

12′ Oddei imbuca per Artioli che tenta il cross teso in mezzo: Sava blocca in uscita bassa.

10′ Dopo un avvio complicato, il Toro sta trovando minuto dopo minuto le giuste misure.

8′ Punizione di Greco, la testa di Marginean devia.

6′ Ammonito Marginean per una trattenuta reiterata su Cancello.

2′ Sassuolo scatenato in quest’avvio: Sava respinge corto un tiro di Caniparoli, poi insacca Oddei ma in fuorigioco.

1′ Subito pericolosi gli ospiti: Mattioli, dall’interno dell’area, chiama Sava al primo intervento della partita.

1′ Partiti! Primo pallone battuto dal Sassuolo.

Squadre in campo a Volpiano: viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare l’arbitro De Santis.

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Sassuolo 0-1: il tabellino

Marcatore: pt. 45′ rig. Oddei (S)

Ammonito: pt. 6′ Marginean (S)

Torino (4-4-2): Sava; Mirabelli, Siniega, Portanova, Celesia; Carissoni, Tesio, La Rotonda, Greco; Vianni, Cancello. A disposizione: Pirola, Morra Bean, Aceto, Kreyeziu, Fimognari, Lovaglio, Horvath, Guerini, Favale, Anyimah, Edo. Allenatore: Cottafava



Sassuolo (4-2-3-1): Vitale; Saccani, Bellucci, Piccinini, Manarelli; Marginean, Artioli; Oddei, Mercati, Caniparoli; Mattioli. A disposizione: Zacchi, Cehu, Uni, Pieragnolo, Cavallini, Aucelli, Abubakar, Mitrov, Simonetta, Barani, Reda. Allenatore: Bigica

Arbitro: Collu di Cagliari

Primavera, Torino-Sassuolo: il prepartita

Ore 14.20 – Toro e Sassuolo tornano negli spogliatoi: pochi minuti e si parte.

Giornata soleggiata ma fredda al “Gioia” di Volpiano, dove alle 14.30 prenderà il via Torino-Sassuolo, valevole per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Cottafava non cambia troppo il suo undici rispetto alla sfida vinta in settimana contro lo Spezia e conferma in attacco Vianni e Cancello. A loro supporto ci sarà Greco, sostituito in fascia dal fuoriquota Carissoni.

Primavera, Torino-Sassuolo: dove vederla in tv

La sfida del campionato Primavera tra Torino e Sassuolo sarà trasmessa su Torino Channel, canale 234 di Sky, e in streaming su SI Solo Calcio. Su Toro.it la diretta web.

Primavera, Torino-Sassuolo: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino: Sava, Mirabelli, Celesia, Tesio, Portanova, Siniega, Carissoni, La Rotonda, Vianni, Greco, Cancello. A disposizione: Pirola, Morra Bean, Aceto, Kreyeziu, Fimognari, Lovaglio, Horvath, Guerini, Favale, Anyimah, Edo. Allenatore: Cottafava



Sassuolo: Vitale, Saccani, Manarelli, Bellucci, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Mattioli, Oddei, Caniparoli. A disposizione: Zacchi, Cehu, Uni, Pieragnolo, Cavallini, Aucelli, Abubakar, Mitrov, Simonetta, Barani, Reda. Allenatore: Bigica