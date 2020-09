LIVE Coppa Italia Primavera Torino-Spezia 2-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Torino-Spezia, la diretta live della partita di Coppa Italia Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo l’esordio in campionato contro la Lazio, il Torino Primavera torna in campo questo pomeriggio per affrontare lo Spezia nella sfida valida per il primo turno della Coppa Italia Primavera 2020/2021. Il match in questione sarà già una sfida ad eliminazione diretta e la vincente si giocherà il secondo turno e la prosecuzione nel torne contro la Sampdoria vittoriosa contro l’Entella. Il calcio di inizio allo stadio comunale di Volpiano è alle ore 15: seguite la diretta di Torino-Spezia in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Spezia: la diretta

36′ Ci prova La Rotonda a giro, para Pucci, poi sugli sviluppi dell’azione Tesio si libera per calciare dalla distanza, ma non inquadra la porta.

33′ Anyimah controlla in area e calcia con la punta: Pucci devia con i piedi. Occasione Toro!

30′ Sterza Baracchini, poi scarica a rimorchio per Pietra che calcia da lontano: Pirola blocca a terra.

28′ Anyimah conquista subito un ottimo pallone e lo cede a Vianni: il 9 spreca da buona posizione, non colpisce bene e calcia fuori.

26′ Sostituzioni nel Toro: dentro Anyimah per Cancello e La Rotonda per Greco.

24′ GOOOOOOOL DEL TORO! Raddoppia Cancello! Corner a due, crossa Greco, inzucca tutto solo l’ex Inter, che fa 2-0.

22′ Sostituzioni nello Spezia: dentro Sackho per Scieuzzo e Lepri per l’infortunato Russotto.

20′ Ammonito Baracchini per simulazione: l’arbitro ha valutato così una sua caduta nell’area granata.

20′ Ammonito Siniega.

16′ Sostituzione nello Spezia: dentro Scremin per Franzoni.

14′ Serie di dribbling di Lovaglio che poi riesce a concludere: respinge Pucci!

13′ Spezia a un passo dal pari: Pietra va via a Celesia, conquista il fondo e mette dentro un pallone che Russotto riesce solo a sfiorare in estirada, a porta sguarnita.

13′ Proteste del Toro per un presunto tocco con il braccio di un difensore ospite: Cancello aveva concluso verso la porta.

6′ Sostituzioni nello Spezia: dentro Russotto e Baracchini per Daniello e Nobile.

5′ Greco riconquista un buon pallone sul lato corto dell’area di rigore e prova a calciare: esterno della rete.

3′ Erroraccio di Morra che non controlla un facile passaggio, lasciando campo aperto a Nobile: per fortuna del Toro, l’11 si trovava in fuorigioco.

1′ Si riparte a Volpiano! Toro in campo con Portanova al posto di Mirabelli: Cottafava passa a quattro dietro.

SECONDO TEMPO

45’+1 Finisce qui il primo tempo: Toro in vantaggio grazie al gol di Vianni nel finale.

45’+1 GOOOOOOL del Toro! Segna Vianni. Lovaglio si incunea in area, protegge con caparbietà il pallone che poi serve all’ex Napoli, bravo a insaccare da pochi passi.

42′ Ammonito Celesia.

37′ Sostituzione nel Toro: fuori Guerini, acciaccato, dentro Lovaglio.

36′ Occasione ghiotta per lo Spezia! Da un batti e ribatti in area, successivo a un calcio d’angolo, il pallone supera Pirola: decisivo Tesio, che salva proprio sulla linea. Gli Aquilotti protestano per un presunto tocco di mano del granata, ma l’arbitro fa proseguire.

33′ Greco va via con un tunnel a Franzoni, tenta il tiro ma viene murato: sulla ribattuta ci prova Tesio al volo da fuori, palla a pochi centimetri dal palo!

30′ Discesa di Greco, palla dentro per Cancello che col piattone manda di un soffio a lato, da ottima posizione.

23′ Altro cross dalla sinistra di Freddi Greco: esce Pucci e blocca.

20′ Ammonito Bertola per una dura entrata da dietro su Vianni.

14′ Partita fin qui avara di emozioni. Nel frattempo ha raggiunto gli spalti anche Davide Vagnati.

6′ Incursione di Vianni e diagonale col destro: para in due tempi Pucci.

3′ Cross di Freddi Greco, Mirabelli chiude sul secondo palo ma viene anticipato dalla retroguardia ligure.

1′ Si parte! Calcio d’inizio battuto dallo Spezia.

Viene osservato un minuto di raccoglimento per la terribile scomparsa dell’arbitro De Santis di Lecce.

Una per volta, come da protocollo, le squadre stanno entrando in campo a Volpiano. Saluti di rito, poi si comincerà la sfida di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Spezia 1-0: il tabellino

MARCATORI: pt. 45’+1 Vianni (T), st. 24′ Cancello

AMMONITO: pt. 20′ Bertola (S), 42′ Celesia (T), st. 20′ Siniega (T), Baracchini (S)

TORINO (3-4-3): Pirola, Siniega, Morra Bean, Celesia; Mirabelli (st. 1′ Portanova), Tesio, Fimognari, Greco (st. 26′ La Rotonda); Vianni, Guerini (pt. 37′ Lovaglio), Cancello (st. 26′ Anyimah). A disposizione: Edo, Aceto, Dellavalle, Savini, Favale, Ibrahimi, Juricic, Gyimah. Allenatore: Cottafava



SPEZIA (4-3-3): Pucci, Franzoni (st. 16′ Scremin G.), Andreani, Bertola, Gabelli; Pietra, Vietina, Nobile (st. 6′ Russotto, 22′ Lepri); Afi, Scieuzzo (st. 22′ Sackho), Daniello (st. 6′ Baracchini). A disposizione: Gavellotti, Scremin S., Fusco, Sommovigo, Russotto, Mariotto. Allenatore: Bonacina

ARBITRO: Calzavara di Varese

Primavera, Torino-Spezia: il prepartita

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-SPEZIA PRIMAVERA

Ore 14.45 Dopo il riscaldamento, le due squadre sono tornate negli spogliatoi. Si segnala, in tribuna, la presenza dell’ex calciatore del Torino, ed ex ds del Boca Juniors, Nicolas Burdisso.

Ore 14.15 Giornata umida e nuvolosa a Volpiano dove tra qualche minuto scenderanno in campo le formazioni Primavera di Torino e Spezia per il riscaldamento prepartita. La squadra di Cottafava è reduce dal 3-2 della Lazio dell’esordio di campionato di lunedì scorso: voglia di rivalsa per la squadra che al momento è in campo per il consueto riscaldamento.

Primavera, Torino-Spezia: dove vederla in tv e streaming

La sfida di Coppa Italia Primavera sarà trasmessa in diretta su Torino Channel e in diretta web su Toro.it.

Primavera, Torino-Spezia: le formazioni ufficiali

TORINO: Pirola, Siniega, Celesia, Tesio, Morra Bean, Greco, Mirabelli, Fimognari, Vianni, Guerini, Cancello. A disposizione: Edo, Portanova, Aceto, Dellavalle, La Rotonda, Savini, Favale, Lovaglio, Ibrahimi, Juricic, Gyimah, Anyimah. Allenatore: Cottafava



SPEZIA: Pucci, Franzoni, Gabelli, Vietina, Andreani, Bertola, Afi, Pietra, Scieuzzo, Daniello, Nobile. A disposizione: Gavellotti, Scremin G., Scremin S., Fusco, Sommovigo, Russotto, Lepri, Mariotto, Sakho, Baracchini. Allenatore: Bonacina