La Lega di Serie A ha approvato la riforma: il prossimo campionato Primavera sarà a 18 squadre. Due retrocessioni (e non tre) e quattro promozioni

Primavera a 18 squadre e non più a 16: approvata la riforma del campionato che quindi avrà come conseguenza, nell’attuale stagione, una modifica del numero di retrocessioni. Due retrocessioni e quattro promozioni, infatti, porteranno il prossimo anno due squadre in più in Primavera 1. Questo significa che se fino a ieri sarebbero retrocesse tre squadre (due direttamente e una attraverso i playout) adesso questo destino sarà soltanto di due squadre. Da chiarire se la seconda retrocessione sarà diretta o se invece sarà la conseguenza di un playout tra penultima e terzultima. Ad oggi, se fosse vero l’ultimo caso, il Toro se la giocherebbe con la Lazio.