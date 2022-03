La diretta di Sampdoria-Torino Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo i preziosi tre punti conquistati contro il Sassuolo, ecco che il Torino Primavera si prepara a tornare nuovamente in campo. Questa volta ad attenderlo c’è la Sampdoria di Tufano. Reduci da una rimonta subita contro il Cagliari, che li ha portati a conquistare un solo punto, i blucerchiati occupano l’ultimo posto disponibile per i playoff e faranno di tutto per tenerselo stretto. Il Toro proverà a strapparglielo a partire proprio da questo scontro diretto. Calcio d’inizio alle ore 15.00 a Bogliasco. Segui la diretta Primavera su Toro.it.

Primavera, Sampdoria-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00

Primavera, Sampdoria-Torino 0-0: il tabellino

Sampdoria: Saio, Villa, Migliardi, Bonfanti, Somma, Paoletti, Montevago, Di Stefano, Malagrida, Pozzato, Yepes. A disp. Tantalocchi, Samotti, Sepe, Dolcini, Polli, Chilafi, Bianchi, Leonardi, Porcu, Bonavita, Musso, Conti. All. Tufano.

Torino: Milan, Savini, Akhalaia, N’Guessan, Ciammaglichella, Garbett, Angori, Reali, Wade, Dellavalle, Zanetti. A disp. Vismara, Pagani, Anton, Di Marco, Baeten, La Marca, Amadori, Polenghi, Lindkvist, Rosa, Caccavo, Gineitis. All. Coppitelli

Primavera, Sampdoria-Torino: il prepartita

Arrivati al quarto risultato utile consecutivo per un totale di otto punti, i Torelli di Coppitelli si preparano a dare seguito alla scia positiva portata avanti nell’ultimo periodo. La zona playoff dista solamente tre punti e ad occupare il posto tanto ambito dai granata c’è proprio l’avversaria di oggi: la Sampdoria. I blucerchiati, dopo un deludente 2-2 contro il Cagliari, sono pronti a riscattarsi tra le mura amiche e si affideranno a Di Stefano per riuscirci. Il Torino dovrà perciò stare attento alle insidie nascoste tra le fila dei liguri.

Primavera, Sampdoria-Torino: dove vederla in TV e streaming

Sampdoria-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su SI SoloCalcio canale 61. La partita sarà anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.

Primavera, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

