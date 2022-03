La diretta di Torino-Spal Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Venticinquesima giornata del campionato Primavera: Torino e Spal saranno di fronte per una sfida che vale tanto per entrambe. I ferraresi sono al penultimo posto e si giocano la salvezza, i granata di Coppitelli invece sono ancora in corsa per un posto playoff. Al momento – in attesa dei recuperi – sono due i punti che separano la squadra di Coppitelli dal sesto posto della classifica. Segui in diretta Torino-Spal Primavera su Toro.it

Primavera, Torino-Spal: la diretta

45+2′ Finisce qui! Il Toro chiude il primo tempo in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica!

45+1′ Ci prova Meneghini dalla distanza. Il pallone finisce alto sopra la traversa!

45+1′ Fallo di Caccavo ai danni di PAgai. Punizione per la Spal che guadagna metri

45′ 2 minuti di recupero

45′ Punizione preziosa per il Toro. Palla battuta dentro ma Mihai spazza via

44′ Ammonito Pabai per un fallo su La Marca

43′ Toro in avanti. Angori crossa in mezzo. Raccoglie Savini che gestisce e torna dal compagno. La difesa della Spal interviene

42′ Espulso Akhalaia per un fallo di reazione ai danni di Pabai!

41′ Riprende il gioco. Pabai commette fallo ai danni di Akhalaia

40′ Si scaldano gli animi. L’arbitro deve intervenire e tranquillizzare Pabai e Della Valle

38′ Corner per i granata. Batte Angori in mezzo. Csinger ci arriva per primo servendo Meneghini che spazza via la sfera

37′ Punizione per il Toro. Palla crossata in mezzo ma Csinger libera l’area

37′ Restano intanto a terra Pagani e Boccia

36′ Granata a caccia del raddoppio con La Marca, che calcia potente ma sbagliando le misure

35′ Tentativo di Wilkie che da sinistra calcia rasoterra. Milan si fa trovare pronto

34′ Riparte la Spal. Mihai allarga per Meneghini, che cerca spazi in avanti. Il Toro di chiude

33′ Punizione per il Toro. N’guessan cerca Caccavo, pescato in fuorigioco

29′ Corner per la Spal. Pallone messo in mezzo e allontanato da Di Marco

28′ Batte Angori dalla bandierina andando corto da La Marca. Angori riceve nuovamente la sfera e crossa dal lato opposto, ma c’è fallo in attacco

28′ Occasione epr il Toro! Sfera battuta sul primo palo e poi deviata da Csinger in corner

27′ Fallo di Borsoi ai danni di Pagani. Punizione per i padroni di casa

26′ La Marca recupera subito palla e scarica su Pagani, che conqusita un’ottima rimessa laterale

25′ Sostituzione per il Torino: esce Zanetti ed entra La Marca

23′ Resta a terra Zanetti dopo un contrasto con un avversario. Per l’arbitro è lui ad aver commesso fallo

22′ Sale il Toro. Cross battuto sul secondo palo dove c’è N’Guessan. Salta Della Valle, ma la sfera arriva dritta tra le mani di Magri

21′ Punizione conquistata da Pagani

20′ Altra occasione epr il Toro! Savini riceve palla e cerca la spizzata di testa. Si alza la bandierina per fuorigioco!

19′ Buon anticipo di Reali su Wilke, che conquista anche una punizione a centrocampo subendo un fallo

18′ Fuorigioco di Orfei. Si alza la bandierina. Punizione per il Toro

17′ rimessa laterlae per i granata. Se ne occupa N’Guessan, che scambia con Akhalaia per poi gestire male un pallone

16′ Azione del gol: è sempre lui a sbloccarla! Caccavo vince un rimpallo e calcia di piatto in porta, battendo Magri e portando in vantaggio i suoi!

16′ GOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOO!

15′ Akhalaia cade in area dopo un contatto con Pabai! L’arbitro lascia proseguire il gioco

14′ Toro in avanti. Di Marco arriva in area da destra e scarica su Pagani. Continua il giro palla ma Boccia ha al meglio e allontana il pallone

13′ Pressing alto della Spal, che costringe N’Guessan ad un lancio verticale che viene respinto da un avversario

12′ Fallo subito da Akhalaia, spinto da un avversario

10′ Schema per il Toro che cerca il cross in mezzo dopo qualche scambio. Viene però allontanato dalla difesa avversaria

10′ Scambio tra Di Marco e Angori, che subisce fallo da Pabai. Punizione conquistata dal Toro

9′ Gol della Spal annullato per fuorigioco da parte di Orfei!

8′ Giro palla nelle retrovie per i padroni di casa

7′ Toro in avanti. I granata cercano Akhalaia ma la sfera viene intercettata dagli avversari che ripartono poi con una rimessa laterale

6′ Tentativo della Spal. La sfera viene crossata in mezzo da Boccia, con Orfei che cerca di impattarla di testa senza trovarla

5′ Della Valle cerca il lancio lungo verso Caccavo, pescato in fuorigioco. Ripartono gli estensi

4′ Rimessa laterale da buona posizione per i granata. Se ne occupa N’Guessan

2′ Punizione per la Spal. I ferraresi vengono fermati in fretta dai granata

1′ si comincia! Il Toro cerca subito di farsi vedere in avanti con aggressività e comemtte fallo

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Spal 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 15′ Caccavo (T)

Ammonito: pt 44′ Pabai (S)

Espulso: pt 42′ Akhalaia (T)

Torino: Milan, Pagani, Savini, Akhalaia, Di Marco, N’Guessan, Angori, Reali, Dellavalle, Caccavo, Zanetti (pt 25′ La Marca). A disposizione: Vismara, Fiorenza, Anton, Baeten, Amadori, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Lindkvist, Rosa, Gineitis. Allenatore: Coppitelli.

SPAL: Magri, Borsoi, Csinger, Nador, Orfei, Pabai, Wilke, Sperti, Meneghin, Boccia, Mihai. A disposizione: Pezzolato, Saio, Forapani, Simonetta, De Milato, Fiori, Roda, Breit, Traore, Noireau, Yabre, Markhiyev. Allenatore: Mandelli.

Primavera, Torino-Spal: il prepartita

Con tre cleansheet consecutivi, il Torino di Coppitelli si prepara a cercare l’ennesimo risultato utile consecutivo per avvicinarsi al sesto posto. Imbattuti da cinque partite, i granata sono infatti attualmente decimi in classifica con due punti in meno della Juve, che occupa l’ultimo posto disponibile. Ad attenderli c’è la Spal, che sta risocntrando qualche problema di troppo in difesa. In lotta salvezza, gli estensi hanno infatti subito cinquantadue gol totali conquistando il titolo di peggior difesa del campionato. Caccavo e compagni dovranno essere bravi ad approfittarne per accumulare altri punti preziosi.

Primavera, Torino-Spal: dove vederla in diretta in tv e streaming

La sfida Primavera tra Torino e Spal sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 61, in streaming su Sportitalia.com

Primavera, Torino-Spal: formazioni ufficiali

Torino: Milan, Pagani, Savini, Akhalaia, Di Marco, N’Guessan, Angori, Reali, Dellavalle, Caccavo, Zanetti. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Anton, Baeten, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Lindkvist, Rosa, Gineitis. Allenatore: Coppitelli.

SPAL: Magri, Borsoi, Csinger, Nador, Orfei, Pabai, Wilke, Sperti, Meneghin, Boccia, Mihai. A disposizione: Pezzolato, Saio, Forapani, Simonetta, De Milato, Fiori, Roda, Breit, Traore, Noireau, Yabre, Markhiyev. Allenatore: Mandelli.