Giuseppe Scurto ha ufficialmente salutato il Torino per passare al Lecce: il bilancio delle due stagioni alla guida della Primavera

Dopo due stagioni costellate da alti e bassi, le strade di Giuseppe Scurto e del Torino si sono separate. L’allenatore siciliano ha accettato la proposta del Lecce, che per sostituire Coppitelli ha deciso di andare sul sicuro poggiandosi nuovamente sul club granata. Scurto è arrivato sulla panchina della Primavera del Toro nell’estate del 2022, dopo alcune esperienze tra Palermo, Trapani, Spal e Roma. Sin da subito, con il suo carattere autoritario, è riuscito a ottenere grandi risultati, a livello di prestazioni ma anche per quanto riguarda la valorizzazione dei singoli.

Il bilancio di Scurto

Due anni insieme, quasi agli opposti. Scurto si è presentato al Torino nel migliore dei modi. Non era semplice dare continuità all’eredità lasciata da mister Coppitelli, ma il classe ’84 ci è riuscito nel migliore dei modi. Pronti, via: alla prima stagione con l’Under 19 granata è arrivato un importante 2° posto che ha fatto riemergere il Toro tra le big del campionato. La stagione si è poi conclusa in negativo a causa della sconfitta in semifinale contro la Fiorentina, ma ha comunque aperto a un futuro importante per le giovanili del club. Anche la seconda stagione è iniziata nel migliore dei modi, con la squadra che si credeva potesse anche arrivare 1ª in Regular season. Un crollo verticale nel girone di ritorno ha poi complicato il cammino dei torelli, che non sono riusciti a qualificarsi ai playoff. Di contro, però, Scurto è riuscito a raggiungere una finale di Coppa Italia dopo 5 anni, pur perdendo in finale sempre contro la Fiorentina.

Solo Gineitis in pianta stabile in Prima squadra

Sicuramente è Gineitis il giocatore, l’unico, ad essersi assicurato il passaggio dalla Primavera – di cui era il perno all’inizio della stagione 2022. A fine stagione l’esordio con gol di Zanos Savva e quello di Dellavalle. Tanti si sono messi in mostra in Primavera ma la Serie A, si sa, è un’altra cosa.